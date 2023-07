Artisti per Frescobaldi, come gli artisti gli imprenditori devono guardare avanti

I punti chiave Dal premio alla committenza

Apollo il dio delle arti e Dioniso il dio del vino, antitetici nella filosofia nietzscheana sono ormai grandi sodali nell'odierna cultura del buon vivere. Un connubio messo in scena perfettamente da «Artisti per Frescobaldi», il progetto che lega la celebre azienda familiare, produttori di vino dalla storia millenaria, con l’arte contemporanea. L’iniziativa giunta alla sesta edizione, quest’anno ha cambiato volto e dal premio si è passati alla committenza, la guida curatoriale è ancora una volta affidata a Ludovico Pratesi.

Daniela de Lorenzo (1958) e Massimo Bartolini (1962) sono stati chiamati a creare dei progetti che dialogassero con la tenuta di CastelGiocondo nei pressi di Montalcino, sfida non da poco vista la perfezione paesaggistica del luogo.



Il vino e l’arte sono legati alla famiglia Frescobaldi dalla notte dei tempi. Il primo fu persino usato come moneta di scambio per un’opera di Michelangelo Buonarroti, ormai qualche secolo fa; ma anche al futuro si guarda con ottimismo visto che nel 2022 il fatturato dell'azienda fiorentina ha raggiunto i 154 milioni di euro, un record. Alla presidenza della holding di famiglia c’è Tiziana Frescobaldi che ad Arteconomy24 racconta molto di più del progetto artistico e allarga la sua visione all’importanza della cultura nello sviluppo economico e sociale, ed il ruolo fondamentale svolto dalle aziende in questo sodalizio.

«Les Grandes», 2018 di Sonia Kacem, l’opera vincitrice dell’edizione 2018 del premio

Ci racconta brevemente del premio «Artisti per Frescobaldi», come è nato e come si è evoluto in questa edizione?

Il desiderio di continuare a valorizzare la storia familiare e di renderla attuale attraverso l'impegno nelle arti, che ha contraddistinto la famiglia in passato, è all'origine dell'idea di «Artisti per Frescobaldi». Da qui è nato un Progetto di arte contemporanea che nel 2012 ha dato vita a un Premio per artisti delle ultime generazioni. La prima edizione ha coinvolto tre artisti italiani che hanno interpretato la tenuta di CastelGiocondo , nel 2013 è stato assegnato a Elisa Sighicelli. In seguito abbiamo invitato a partecipare tre artisti ogni volta, due di un paese estero e un artista italiano. Nel 2021 il Premio è stato dato assegnato a Gian Maria Tosatti per il suo lavoro site specific nelle stanze della dimora principale nel borgo di CastelGiocondo. Nel 2022, dopo il lungo periodo della pandemia, abbiamo ripensato il Progetto e ci siamo riavvicinati alla committenza coerentemente con la nostra storia familiare: così abbiamo chiesto a due artisti italiani di realizzare un'opera ispirata a CastelGiocondo per gli ambienti esterni della Tenuta.

Daniela De Lorenzo «Sogno sottile (#2)», 2023 bronzo gold, cm 71 x 28 x 13 (Ph. Serge Domingie)

L’edizione di quest’anno vede due artisti - Massimo Bartolini e Daniela De Lorenzo - confrontarsi con la tenuta di CastelGiocondo. In che modo i due artisti hanno colto l’essenza del luogo e della vostra azienda?

Sia Daniela De Lorenzo sia Massimo Bartolini hanno lavorato per un anno a un progetto artistico. Daniela ha scelto d'interpretare, attraverso tre poetiche sculture di bronzo dorato, le tre fasi attraverso le quali il mosto diventa vino, e compie il suo destino dalla fermentazione alla maturazione, all'affinamento. Le tre sculture sono posizionate sui muretti di contenimento della tenuta in punti diversi. Massimo ha realizzato una polena in legno di rovere che ha posizionato al capo d'un filare rivolta in direzione del mare. La polena, per sua natura è un essere ibrido, fende il vento e guarda in lontananza l'orizzonte.

« Rosa sirena», 2022-2023 di Massimo Bartolini, legno di rovere stagionato, filare di viti, cm 11 x 59 x 55. (Ph. Serge Domingie)

In che modo il premio ha giovato a Frescobaldi? Ha, ad esempio, avuto un ruolo di ambassador per presentarvi a nuovi pubblici?

Il progetto «Artisti per Frescobaldi» ha aperto la nostra azienda verso orizzonti più ampi. I nostri antenati ci hanno indicato come l'arte e la cultura possono essere in ogni tempo un formidabile veicolo per comunicare i nostri valori. Sono convinta che il progetto «Artisti per Frescobaldi» dia all'azienda la possibilità di essere presente e di avere un ruolo importante in contesti diversi.