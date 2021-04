ArtNoble: il coraggio di ripartire

4' di lettura

Per le gallerie la pandemia e il lockdown hanno rappresentato uno stop e una migrazione veloce sull'online. Il 2020 in termini economici ha ridotto - secondo le stime dell'ArtBasel Ubs Art Market Report - il giro d'affari degli operatori a livello globale del 20% a 29,3 miliardi con maggiori difficoltà per le medie e piccole gallerie.

Ma c'è chi questo tempo, sospeso per tutti, l'ha usato proficuamente per costruire una nuova galleria e inaugurare con un vernissage su appuntamento il prossimo giovedì 22 lo spazio milanese in Via Ponte di Legno 9 (15.00 - 21.00) con la collettiva «Zeitgeber (donatore di tempo)». La mostra inaugurale di ArtNoble, aperta fino al 12 giugno, sarà concentrata sul soggetto articolato della natura e delle sue metamorfosi e includerà i lavori di Giovanni Chiamenti (Italia, 1992, opera in foto d'apertura), Simon Nicasz-Dean (Spagna, 1992), Katherine Jones (Regno Unito, 1979), Michele Guido (Italia, 1976), Giulia Mangoni (Italia, 1991), Edoardo Manzoni (Italia, 1993) e Silvia Mariotti (Italia, 1980).

Il giovane gallerista, Matthew Noble, titolare del nuovo spazio – genitori inglesi e milanese di nascita -, dopo la maturità viene spedito a farsi le ossa e studiare a Glasgow chimica. Si laurea in chimica farmaceutica, si sposta a Manchester, coltiva contemporaneamente la passione per i cavalli nella campagna inglese, poi scende a Londra dove comincia a lavorare per una start up di energia rinnovabile. «È lì che mi è partita la scimmia per l'arte - spiega ad arteconomy - amore, peraltro, trasmesso dalla mia famiglia. Ho conosciuto artisti, curatori, galleristi e giovani collezionisti e lì ho curato il primo evento: una mostra collettiva in una casa di campagna nel Berkshire, vicino Londra. Ho capito che era quello che mi piaceva: circondarmi di arte. Dopo otto anni ho lasciato il Regno Unito e il mio lavoro, ho deciso di tornare in Italia per lavorare con l'arte. Tornato per il Salone del Mobile ho conosciuto Riccardo Angossini e l'ho affiancato nella nascita di The Address gallery, realtà nata a Brescia alla fine del 2018. A settembre 2019 abbiamo inaugurato la nostra prima mostra insieme e a ottobre abbiamo fatto la prima fiera, invitati come spazio emergente, a Swab a Barcellona e abbiamo venduto. Poi ho fatto altre mostre temporanee a Milano in spazi pop up, anche una di fotografia e, infine, ho incrociato in via Tadino i proprietari del nuovo spazio».

E allora?

Mi è scattata lampadina. Volevo tornare a Milano e ho capito che dovevo metterci la faccia. L'esperienza di Brescia mi è stata molto utile perché mi ha consentito di avvicinarmi al mondo dell'arte italiano e conoscere i collezionisti.



Matthew Noble e Alice Previtali (Crediti Alberto Selvestrel)

Quale artisti stai seguendo?

Ho cominciato a seguire artisti emergenti che lavorano sul territorio rurale, che raccontano l'ambientazione della campagna e poi, a fine 2019 la pandemia e la svolta. Ed eccomi qua.



Hai fatto tutto da solo?

La mia famiglia mi ha aiutato supportandomi e incoraggiandomi, instillandomi fin da bambino l'amore per il bello e poi, da gennaio, Alice Previtali mi sta affiancando come co-direttrice della galleria, Caterina Monda nella comunicazione e Piergiorgio Caserini per la sezione editoriale.