Artsy dà voce alle gallerie-incubatore dell’arte di colore Le Black-Owned Gallery fondate da persone di colore, nella piattaforma Imagining the New Normal proporranno una selezione di 66 opere di artisti neri di Maria Adelaide Marchesoni

Negli Stati Uniti le Black-Owned Gallery, ovvero le gallerie fondate da persone di colore, devono superare molti più ostacoli per dare visibilità e amplificare le voci degli artisti che rappresentano, per la maggior parte di colore e con un passato a volte molto problematico. Il lavoro di ricerca e scouting effettuato dalle Black-Owned Gallery è stato molto influente per la comunità artistica internazionale. Hanno avviato le carriere di artisti che oggi sono legittimati e parte del circuito internazionale, hanno lavorato a fianco di collezionisti impegnati a sostenere le pratiche artistiche degli artisti rappresentati. Un lavoro assolutamente vitale e che solo negli ultimi anni comincia ad essere riconosciuto.

“Quello che mi ha sempre turbato – sostiene Mikhaile Solomon, guest curator per Artsy del primo appuntamento del format lanciato dalla piattaforma online denominato Imagining the New Normal , dedicato a una selezione di artisti rappresentati da Black-Owned Gallery – è per quale motivo la traiettoria della carriera di un artista termina in una White-Owned Gallery?”

Alexi Torres «Sun-Light-Geimi», 2016

Il peso dei galleristi bianchi

Recenti esempi in tal senso non mancano. Nel 2019 artisti afroamericani con pratiche artistiche molto apprezzate si sono uniti alle gallerie più importanti: Nathaniel Mary Quinn è passato a Gagosian ; Glenn Ligon e Ed Clark a Hauser & Wirth e Pace Gallery ha aggiunto Sam Gilliam alla sua lista. Per anni, Ellen Gallagher è stata l'unica artista nera tra gli oltre 80 artisti di Gagosian. Nel 2018 diversi artisti sono entrati a far parte delle cosiddette mega gallerie, tra cui Amy Sherald e Charles Gaines presso Hauser & Wirth, Njideka Akunyili Crosby e l'estate di Roy DeCarava presso David Zwirner , e Theaster Gates da Gagosian. Everette Taylor, da circa un anno Chief Marketing Officer di Artsy, è abituato a sostenere gli artisti emergenti come imprenditore (ha fondato la piattaforma ArtX per favorire la visibilità di artisti emergenti) e appassionato collezionista. Nella sua esperienza ha toccato con mano le disuguaglianze e le barriere che danneggiano gli artisti e impediscono ai potenziali collezionisti di ammirare opere d'arte di qualità.

“Lo sviluppo dei social media – precisa Everette - ha sicuramente aiutato e fornito agli artisti di colore una piattaforma per essere scoperti, per poter ottenere visibilità e mostrare il loro talento senza seguire le tradizionali tappe del mondo dell'arte”. Un aiuto per una maggior visibilità alle Black-Owned Gallery, Mikhaile Solomon l'ha attuato con Prizm Art Fair , una fiera nella quale sono coinvolti diversi movimenti e piattaforme, come Black Lives Matter , Black Art in America, Support Black Art, Art:Above:Reality e ArtX . Giunta quest'anno all'ottava edizione (30 novembe-21 dicembre) presenterà 45 artisti e 13 gallerie in rappresentanza di paesi del continente africano, dei Caraibi e delle Americhe, con una serie di film e una mostra per esplorare le intersezioni tra l'arte contemporanea e la tradizione cinematografica africana globale.

Nathaniel Oliver «I saw her on Van Buren , 2020

La selezione

Per il primo appuntamento su Artsy di Imagining the New Normal, Solomon ha scelto 66 opere che ci invitano a considerare e re-immaginare il nostro modo di pensare all'arte, agli artisti e alle loro pratiche, soprattutto in questa situazione in continua evoluzione. “Curare questa collezione – ha dichiarato Solomon - è stata un'opportunità per scoprire nuove gallerie presenti su Artsy che non conoscevo. Nel fare la mia selezione, ho guardato le opere come di solito faccio per la mia fiera. Ho cercato opere socio-politiche, che diano potere alla Black art, edificanti e gioiose. In questa situazione di malessere, ho cercato di selezionare lavori che potessero dare speranza alla gente ed essere fonte di ispirazione”.

Shoshanna Weinberger «Uprising», 2020 Gouache and ink on paper

Le opere