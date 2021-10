ArtVerona premia la giovane arte italiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

La 16ª edizione di ArtVerona (da 15 al 17 ottobre), secondo appuntamento del calendario fieristico nazionale in presenza, ha evidenziato nei giorni di apertura un'affluenza vivace che ha beneficiato di un programma culturale Art & The City, con diversi progetti espositivi dedicati al collezionismo, alla videoarte e alla performance, ospitato nei palazzi storici della città come il Museo di Castelvecchio, Palazzo Poste e Palazzo Orti Manara. In quest'ultima sede è in corso fino al 31 ottobre la mostra «Ciak Collecting», a cura di Irene Sofia Comi che indaga sul significato e sul valore della figura del collezionista. Attraverso alcuni esempi mette a fuoco un panorama italiano di collezionismi possibili, declinati secondo differenti caratteristiche e identità.

Il moderno e il contemporaneo

La fiera, come sempre, ha diviso la sua offerta tra arte moderna e contemporanea e l'edizione che si è appena conclusa è stata la prima in presenza sotto la direzione artistica di Stefano Raimondi. Se da un lato, l'offerta artistica è stata apprezzata per la qualità delle opere esposte dalle 143 gallerie, sul fronte commerciale l'appuntamento è stato caratterizzato da una maggior cautela e incertezza nel concludere gli acquisti anche per quelle opere che presentavano livelli di prezzo più accessibile. Questo in sintesi quanto hanno affermato alcuni galleristi che, tuttavia, hanno mostrato soddisfazione per aver ripreso e ampliato i contatti e sono fiduciosi che le trattative avviate in fiera avranno un seguito al ritorno nelle proprie sedi. L'impegno di ArtVerona per il sostegno e la crescita del sistema dell'arte contemporanea italiana è proseguito in questa edizione, anche grazie alla collaborazione con ANGAMC, l'Associazione Nazionale delle gallerie di arte moderna e contemporanea, e rafforzata attraverso l'attuazione di progetti specifici come quelli indirizzati a promuovere la giovane arte, soprattutto italiana, alla quale non sempre viene dato il giusto riconoscimento sia a livello istituzionale sia nelle manifestazioni fieristiche nazionali.



Loading...

La giovane arte italiana si afferma ad ArtVerona Photogallery10 foto Visualizza

I giovani talenti italiani

Nelle sette sezioni espositive l'arte più giovane, emergente e sperimentale aveva il focus nella sezione Solo, nella quale sono state invitate nove gallerie a valorizzare con un progetto monografico un giovane artista italiano, e in Next, spazio dedicato a 15 gallerie, ciascuna ha presentato fino a tre talenti delle generazioni più recenti. Anche nella Main Section non sono mancate le proposte di arte giovane italiana, insieme agli artisti già consolidati. Ecco qualche esempio: da Peola Simondi (Torino) oltre agli artisti storici è stato proposto il lavoro di Giuseppe Mulas (Alghero, 1995). I suoi dipinti sono pervasi da doppi sensi e da una personale ironia con una forte presenza di colori vivaci e un aspetto più materico della superficie: in fiera erano offerti a 3.500 euro. La Galleria Michela Rizzo (Venezia) ha proposto un altro giovane artista scoperto da poco, Giuseppe Abate (Bari 1987), e ha deciso di modificare la sua programmazione per esporre un suo nuovo progetto su una ricerca effettuata sugli allevamenti intensivi dei polli (range di prezzo delle opere da 2.000 a 10.000 euro). Inoltre in fiera è stato avviato un primo progetto di collaborazione tra Michela Rizzo e la galleria Gilda Lavia (Roma) ospitando un artista nei rispettivi stand.

Ancora, nella sezione Solo troviamo l'artista italo-bosniaca Adelisa Selimbašić (Karlsruhe 1996, vive e lavora a Milano) che lo scorso maggio ha avuto a Milano la sua prima personale curata da Luca Zuccala, «Non ci incontreremo mai così giovani» presentata da IPERCUBO. I suoi dipinti molto colorati, nei quali il genere femminile è il soggetto principale, sono stati molto apprezzati dal pubblico della fiera (due le vendite), il loro range di prezzo è compreso tra 2.200 e 3.100 euro, Iva inclusa (dimensioni medie), mentre si sale a 8.500 euro per il dipinto «Le bagnanti», 2021 (272 x 305 cm). Altro solo show per Filippo Riniolo (classe 1986) presentato da Traffic Gallery (Bergamo) che ha esposto una serie di sue opere-icone che ritraggono alcune delle più note star della scena musicale trap italiana con un range di prezzo tra 1.000 e 10.000 euro.

Castiglioni (Milano, San Paolo) ha proposto nella sezione Next le opere di due giovani artisti: Marco Pio Mucci (Benevento, 1990) con una serie di disegni (biro su carta di cotone prezzi da 1.400 a 1.600 fino a un massimo di 3.000 per quelli più grandi) – che nella sua prossima mostra porrà un suo lavoro in dialogo con un disegno di De Pisis in seguito alla collaborazione con la Collezione Ramo –, e Flaminia Veronesi (1986) oltre a diversi dipinti erano presenti anche 16 sculture in miniatura rappresentati personaggi realizzati dall'artista in bronzo e smaltati (prezzi delle opere oscillano da 1.200 a 5.000 euro per le dimensioni più grandi).

Arte giovane anche nella sezione Introduction, curata da Giacinto Di Pietrantonio, con sei giovani gallerie segnalate da altrettante tra le più importanti e riconosciute gallerie “storiche” italiane. Massimo Minini (Brescia) ha presentato A+B Gallery (Brescia) con le installazioni di Davide Mancini Zanchi (Urbino, 1986), range di prezzo compreso tra 2.000 e 10.000 euro.