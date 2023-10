ArtVerona: tanti piccoli premi per sostenere l’arte italiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

ArtVerona, il primo appuntamento autunnale italiano con il mercato dell’arte, chiude la sua 18ª edizione (dal 13 al 15 ottobre) proseguendo sulla valorizzazione del sistema dell’arte italiana. Schiacciata tra due importanti fiere internazionali che attirano sia le gallerie sia i collezionisti italiani, ArtVerona potrebbe essere maggiormente favorita in un diverso momento dell’anno ma <il calendario della fiera veronese è molto fitto e rigido con appuntamenti storici e altrettanto importanti come le fiere dedicate alle filiere del wine&food, dell’agroalimentare, della pietra naturale, che non permettono di modificare i programmi> spiega il direttore artistico Stefano Raimondi, da poco nominato anche direttore deI Mac – Museo d’Arte Contemporanea di Lissone. I galleristi inoltre fanno notare che il giorno dell’apertura, il giovedì, nonostante gli inviti, la presenza del pubblico era decisamente inferiore rispetto a quella dei giorni successivi, in particolare durante il fine settimana segno che la “provincia operosa” si dedica ai piaceri dell’arte durante il fine settimana.



Le sezioni

Quest’anno in fiera erano presenti 117 gallerie divise tra Main Section (incentrata sull’arte moderna e contemporanea), Innova (più votata alla ricerca e sperimentazione) e Curated by, curata da Giacinto Di Pietrantonio, che a sua volta ha invitato altri curatori a gestire lo stand di una galleria partecipante. Tra i progetti culturali in fiera anche quest’anno era presente Habitat, dedicato a grandi artisti storici italiani e concepito come creazione di spazi immersivi che presentava due ambienti: Spazio Elastico (1967-1968) di Gianni Colombo e Film Ambiente (1969) di Marinella Pirelli. Un terzo farà, invece, parte di uno dei tanti eventi extra fiera, ovvero la mostra «Et in Arcadia Ego», dedicata a Giulio Paolini alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.

Ma ad accogliere i visitatori Red Carpet, che ogni anno chiede a un artista di realizzare un tappeto-opera, quest’anno è toccato all’opera dell’artista americano Peter Halley (New York, 1953) dopo la partecipazione di Paola Pivi e Stefano Arienti.

Chiara Calore, (CC 71), «Arenite», 2023, olio su tela, 200x280 cm. Per gentile concessione della Galleria Giovanni Bonelli, Milano – Pietrasanta (LU) – Canneto sull’Oglio (MN)

L’arte storicizzata

Per la sezione più storicizzata diversi stand avevano in bella mostra le opere della star del momento ovvero, Salvo, che proprio il giorno dell’inaugurazione era il protagonista nelle aste londinesi con l’opera «ll giorno fu pieno di lampi la sera verranno le stelle» del 1991 venduta per 693mila sterline contro una stima di 80-120mila, stabilendo un nuovo record d’asta per l’artista. Da Mazzoleni (Torino - Londra) erano esposte diverse opere di Salvo e tra queste un olio su tela (60 x 30, 140 mila euro) insieme ad altri artisti come Pistoletto, Accardi, vi era una rappresentanza di artisti di generazione più giovane come Andrea Francolino (opere a partire da 12.000 fino a 20.000 euro) e Rebecca Moccia con lavori della serie «Ministery of Loneliness» (le foto a partire da 5.000 euro).

Diversi tappeti-natura, un omaggio a Piero Gilardi, deceduto lo scorso marzo, e in particolare nello stand della Galleria Giraldi (Livorno) che spiega come “in questi mesi sia aumentata la richiesta, c’è più scambio delle sue opere e di conseguenza i prezzi sono saliti: se uno dei suoi tappeti (50 x 50) qualche anno viaggiava in un range di 6-8mila euro oggi oscilla tra 12-14mila euro. Un altro artista presente in diversi stand era Dorazio le cui opere sono “in costante crescita ma il livelli sono ancora bassi” commentano da Tornabuoni che presentava l’opera «Novacolor», 1983 (160 x 130 cm a 200mila euro). Sorprende la presenza nella sezione della gallerista Michela Rizzo (Venezia) desiderosa di “puntare” sul lavoro di quattro maestri, tra questi Nanni Balestrini (range di prezzo 6-10mila euro), “con cui ho lavorato intensamente nell’ultimo periodo e a cui ho dedicato delle personali in galleria” racconta. Unica eccezione nello stand Matthew Attard, classe 1987, (i cui prezzi sono ancora molto contenuti e non superano i 5mila euro), che rappresenterà Malta alla prossima Biennale Arte di Venezia con un progetto curato da Sara Dolfi Agostini ed Elyse Torna dal titolo «I Will Follow the ship», vincitore ex aequo con Navid Azimi Sajad (Studio La Linea Verticale, Bologna) del Premio Montani Tesei, uno dei 14 premi istituiti dalla fiera.

Franklyn Dzingai, «A Collectors Item», 2023, stampa e collage su tela, 165x131 cm. Per gentile concessione della Osart Gallery, Milano

I premi ai contemporanei

È proseguito anche in questa edizione l’impegno di Veronafiera con il Premio A Disposizione attraverso il fondo di acquisizione per l’arte istituito nel 2018. Con un budget di 20mila euro sono state acquistate le opere di sei artisti (Andreas Zampella, «Sotto al cuscino», 2023, Nashira Gallery, Milano; Giovanni Blanco, «Sineddoche», 2023, Galleria Susanna Occhipinti, Ragusa; Manfred Peckl, «Double penetration», 2016, A Pick Gallery, Torino; Tommy Camerno, «Chiavari Chairs», 2023, Nicola Pedana Arte Contemporanea, Caserta; Rachel von Morgenstern, «Without title», 2023, Galerie Philipp Anders, Lipsia (DE); Andrea Polichetti, «Griderò: “Vendetta!”», 2023, Contemporary Cluster, Roma) che porteranno a 19 il numero delle opere del fondo.

Diversi premi hanno voluto valorizzare l’arte italiana contemporanea (uno dei talk in fiera ha presentato il libro «I 222 artisti emergenti su cui investire» a cura di Cesare Biasini Selvaggi edito da Exibart) come ad esempio il Premio Casarini Due Torri Hotel uno dei più consolidati in fiera, giunto all’ottava edizione, assegnato a Linda Carrara (Boccanera Gallery, Trento) con l’opera «D’inverno, Lo Stagno», 2022 (il range di prezzo dell’artista nata nel 1984 oscilla tra 1.000-25.000 euro). Lo storico Premio Icona, in questi ultimi due anni sostenuto dalla Fondazione Coppola, è stato assegnato a Enrico Minguzzi, classe 1981, (Nuova Galleria Morone, Milano) con l’opera «D’oro decoro», 2022 (range di prezzo dell’artista 1.500 10.000). Per la quinta edizione il Premio MZ Costruzioni ha scelto Marco Tagliafico, nato nel 1985, (A Pick Gallery, Torino, il prezzo dell’installazione è di 8 mila euro) con le opere in cianotipia su vetro «Atmosferica I», 2023 e «Atmosferica II», 2023, mentre la terza edizione del Premio Massimiliano Galliani per il Disegno Under 35, importante iniziativa dedicata al disegno, è stato vinto da Silvia Listorti (Galleria Studio G7, Bologna, i prezzi delle sue opere oscillano tra 1.000 e 7.000 euro).