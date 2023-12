Arval Cosmetici entra nella beauty routine di Chiara Ferragni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Durerà per tutto il 2024 la collaborazione tra Arval Cosmetici e Chiara Ferragni. Obiettivo: associare i valori del brand a una figura di spicco, che non solo incarnasse l’eleganza e la bellezza, ma che soprattutto potesse trasmettere autenticità e credibilità, fanno sapere da Arval. E la scelta di Chiara «è stata la risposta più coerente e convincente,perché rispecchia pienamente tali valori, sia come donna che come imprenditrice».

Attraverso iniziative sui social media e contenuti creativi, Chiara Ferragni e Arval Cosmetici intendono coinvolgere il pubblico offrendo consigli e approfondimenti sul mondo della bellezza.

Loading...

L’accordo promette di portare una ventata di freschezza e innovazione alla strategia di comunicazione di Arval Cosmetici come dichiara il ceo Luca Mazzoleni: «L’inizio di questa collaborazione avverrà in concomitanza con il rilancio della collezione iconica Couperoll, un prodotto rivoluzionario contro la couperose, lanciato più di 50 anni fa e diventato presto leader di mercato. Nel 2024 la collezione si rinnova con formule potenziate e pack innovativi per affrontare un problema cutaneo che colpisce oltre 3 milioni di persone e che si manifesta con arrossamenti della pelle dovuti non solo a couperose, ma anche alla sensibilità e reattività cutanea e alla rosacea».

Ma non solo. «Il piano marketing - continua il ceo - coinvolgerà tutte le linee del brand, mirando ad aumentare e rafforzare ulteriormente il posizionamento d’eccellenza che da oltre 70 anni riveste nel mondo cosmetico.In questo anno così speciale, la collaborazione con l’imprenditrice e icona della moda Chiara Ferragni non farà che celebrare ulteriormente l’impegno di Arval nel continuare a investire in comunicazione e innovazione, rendendo il brand sempre più un punto di riferimento per il mercato ma soprattutto per il consumatore finale».