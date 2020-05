Arval, pensa ad aziende e privati con la formula di noleggio «The Journey Goes On» di Danilo Loda

Per aiutare le aziende e i privati a ripartire dopo il lockdown, Arval propone una nuova formula di noleggio a lungo termine che prende il nome di “The Journey Goes On”.

La soluzione per i privati e liberi professionisti prevede un costo giornaliero a partire da 5,99 euro che comprende come da prassi, assicurazione, manutenzione e assistenza. L'auto si può scegliere online dal sito Arval e viene consegnata a casa senza alcun costo. Inoltre sono disponibili a prezzi agevolati uno stock di veicoli usati subito disponibili.

L'offerta The Journey Goes On progettata anche per le aziende comprende il noleggio da 1 a 24 mesi su un diverso numero di auto igienizzate e immediatamente disponibili anche per noleggi di pochi mesi. In futuro Arval prevede di offrire anche il noleggio di e-bike per le aziende che vorranno offrire ai dipendenti che vivono nel raggio di 15 km dalla sede un mezzo alternativo ed ecologico per raggiungere l'ufficio. Le auto noleggiate saranno igienizzate, ritirate e consegnate a casa o in ufficio e la manutenzione sarà effettuata in loco.