Arvedi, il braccio di ferro sulla cessione della banchina Il gruppo si è detto disponibile a intraprendere un percorso di uscita «solo a fronte della possibilità di recuperare gli investimenti effettuati e di ottenere una salvaguardia dei livelli occupazionali» di Matteo Meneghello

La presa di posizione di Giovanni Arvedi, resa pubblica proprio all’indomani della nomina di Stefano Patuanelli alla guida del ministero dello Sviluppo (era consigliere comunale a Trieste ai tempi della concretizzazione dell’investimento del gruppo siderurgico cremonese su Servola), arriva dopo settimane, se non mesi di trattativa con la giunta regionale friulana. Un braccio di ferro che è culminato, nei giorni scorsi con la lettera, resa nota dall’assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, con cui il gruppo «prendeva atto della volontà della Regione di chiudere l’area a caldo», dichiarandosi «disponibile a discutere costruttivamente la proposta».

Divergenze sulla quantificazione del valore delle aree

Un’apertura resa però più complicata dal rischio di divergenze sulla quantificazione del valore delle aree occupate oggi dall’altoforno e dal resto delle lavorazioni a caldo della Ferriera, che nelle intenzioni della Regione potrebbero cedere il posto a una nuova piattaforma logistica portuale (la banchina parte proprio da lì e arriva fino allo Scalo legnami) sulla quale in questi mesi sono stati registrati interessamenti da parte di investitori cinesi. Il gruppo Arvedi, che ha rilevato gli asset dall'amministrazione straordinaria della ex Lucchini, in questi anni ha investito risorse per oltre 80 milioni di euro per mettere a norma gli impianti, rispettando tutti gli obiettivi dell’accordo di programma, sviluppando anche un’area a freddo ex novo dove vengono lavorati i coils prodotti nell'acciaieria cremonese. Arvedi, come ha confermato con la presa di posizione di ieri, ritiene di avere operato correttamente (garantendo la prosecuzione dell’attività industriale, mantenendo e aumentando i posti di lavoro, effettuando tutti gli interventi necessari), la reiterata richiesta di chiusura dell'area a caldo è vista come ingiustificata e per questo ritiene corretto il riconoscimento di un corrispettivo. Il gruppo, si legge nella lettera inviata alla Regione, si è detto disponibile a intraprendere un percorso di uscita «solo a fronte della possibilità di recuperare gli investimenti effettuati e di ottenere una salvaguardia dei livelli occupazionali». La due diligence sul valore delle aree da parte dell'autorità portuale è attualmente in corso e ora il suo esito rischia di essere dirimente per i passi successivi di una trattiva già partita con il piede sbagliato.