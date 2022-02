Arvedi completa l’acquisizione di Acciai speciali Terni. Nasce gruppo da 7,5 miliardi di ricavi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Firma ufficiale, a Essen, nel quartier generale di ThyssenKrupp, sul contratto con il quale Il il gruppo Arvedi ha acquisito dal gruppo tedesco Acciai speciali Terni e le controllate commerciali in Germania, Italia e Turchia. Il contratto è stato firmato da Giovanni Arvedi e Mario Arvedi Caldonazzo, presidente e amministratore delegato del gruppo Arvedi, e da Volkmar Dinstuhl, ceo Multi Tracks, in rappresentanza dell’azienda tedesca. Al closing dell’operazione, dopo la firma del 15 settembre dell’anno scorso, si è arrivati a seguito del via libera dell'Antitrust europeo del 21 dicembre e di quello dell'Antitrust turco. Il gruppo tedesco manterrà una quota del 15% in Ast in segno di continuità e fiducia.



Il gruppo Arvedi, controllato dalla omonima famiglia, è attivo nella produzione e nella lavorazione di acciaio al carbonio e inossidabile, con oltre 4,5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici e 4300 dipendenti, con questa acquisizione, si consolida tra i principali players siderurgici europei, raggiungendo 7,5 miliardi di euro di fatturato e contando su 6600 dipendenti in Italia. AST è uno dei quattro produttori europei di laminati piani di acciaio inossidabile, con una produzione di circa 1 milione di tonnellate e l'impiego di 2300 dipendenti.

Loading...

Una nota del gruppo cremonese indica anche che il cavaliere Giovanni Arvedi è stato nominato presidente di Acciai Speciali Terni e Mario Arvedi Caldonazzo amministratore delegato. Amministratori Giancarlo Stringhini, presidente delle società inox del gruppo Arvedi; i «ternani» Mariano Pizzorno e Dimitri Menicali, sono stati confermati rispettivamente cfo e direttore di stabilimento.



Il fondatore e presidente del gruppo Arvedi, Giovanni Arvedi, ha dichiarato: «Acciai Speciali Terni ha una storia importante che s'intreccia con l'interesse del nostro Paese; con umiltà faremo tutto il possibile per darle il futuro che merita. Con l'acquisizione di AST, il gruppo Arvedi si conferma un asset strategico del sistema industriale italiano e uno fra i principali operatori siderurgici europei. Il nostro impegno per AST si concentrerà sulla competitività e la sostenibilità ambientale, attraverso un piano di investimenti concentrato su impianti all'avanguardia, tecnologie innovative, ricerca e sviluppo. Continua il nostro impegno, come nei siti di Cremona e Trieste, per la decarbonizzazione anche attraverso l'impiego di idrogeno verde».