Arvedi investe su Terni 1,5 miliardi, rilancio e futuro a idrogeno

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Ammette a mezza voce che qualche collega lo chiama “la leggenda”. Ma lo dice con ironia, allontanando la lusinga con un gesto della mano, senza tradire il basso profilo tenuto per decenni. Eppure avrebbe pieno diritto di fregiarsi di questo titolo. Giovanni Arvedi ha visto passare sotto gli occhi numerose stagioni dell’acciaio italiano accettando sfide per Fit Ferrotubi, Falck, Celestri e Siderurgica Triestina, e in molte ha giocato un ruolo da protagonista. A volte perdendo, come nel caso dell’ex...