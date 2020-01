As Roma, accordo con sei partner per favorire il viaggio dei tifosi all’Olimpico Il via nel derby del 26 gennaio. Si potrà andare allo stadio noleggiando bici e scooter elettrici, con parcheggi custoditi. Più spazio per i taxi. di Gianni Dragoni

(ANSA)

Dal derby di domenica 26 gennaio tra Roma e Lazio i tifosi della Magica potranno raggiungere più facilmente lo stadio Olimpico. L’As Roma lancia il progetto «Easy Mobility» per facilitare gli spostamenti dei tifosi nelle gare casalinghe. In una città con grandi problemi di traffico e di parcheggio, parte un’iniziativa per agevolare i tifosi «nell’ultimo miglio», spiega il Chief operating officer della Roma, Francesco Calvo, attraverso accordi con sei dei principali operatori attivi nella capitale: BusForFun, Moovit, WeTaxi, Jump By Uber, eCooltra ed E-Gap.

Bici e scooter elettrici

I mobility partner infatti potranno usufruire di aree di sosta adiacenti lo stadio, messe a disposizione in collaborazione con Sport e Salute, l’ex Coni Servizi. Il Coni ha la proprietà dell’area del Foro Italico. I tifosi che decidono di andare allo stadio o fare l’ultimo tratto di strada o in bicicletta con pedalata assistita (Jump By Uber), o in scooter elettrici (eCooltra) o in taxi (WeTaxi che dà accesso anche alla cooperativa Samarcanda), avranno la garanzia _ dicono i promotori del progetto _ di ritrovare alla fine della partita lo stesso mezzo di trasporto per tornare a casa o alla fermata della metropolitana o alla propria automobile.

Parcheggi custoditi

Durante la partita bici e scooter saranno sorvegliate da addetti di queste società per evitare che vengano utilizzate da altri. Ci saranno autobus per chi arriva da fuori Roma, inizialmente quattro linee messe a disposizione da BusForFun, che saliranno a sei.

Ricariche elettriche

Chi arriva con la propria automobile elettrica potrà ricaricarla nelle colonnine di E-Gap, all’inizio la ricarica sarà gratuita. Con la app Moovit si potrà controllare la situazione del traffico nel percorso verso lo stadio.

Partner strategici

«Questo progetto è la dimostrazione di come la società sia alla continua ricerca di partnership strategiche che hanno l’obiettivo di alleggerire e migliorare le problematiche legate alla mobilità dei nostri tifosi nel giorno della gara», ha affermato Calvo . «Grazie a Easy Mobility i nostri tifosi avranno più soluzioni a disposizione per raggiungere facilmente lo stadio, in maniera del tutto funzionale ed ecologica», ha aggiunto il Coo della Roma.