As Roma, calano le perdite ma aumenta l’indebitamento

La società fa sapere che 395 milioni versati da Friedkin come finanziamento soci, inclusi i versamenti pregressi, sono già iscritti a riserve patrimoniali. I 125 milioni mancanti per coprire i 520 dell’intera ricapitalizzazione sono coperti da versamenti già effettuati. Friedkin paga i debiti e sostiene la società, ma dal punto di vista gestionale la Roma resta una macchina che produce debiti. A fine ottobre del 2022 la Roma ha emesso un nuovo bond per 175 milioni, a un tasso - dice la società - inferiore a quello del bond precedente, che aveva un valore residuo di 263 milioni ed è stato rimborsato in anticipo.

Biglietti e abbonamenti

Sul conto economico la società segnala che c’è stato un aumento di 23,7 milioni di proventi per la vendita di biglietti, abbonamenti, il tour in Giappone e amichevoli. Il pubblico all’Olimpico è stato più numeroso e la squadra ha giocato due partite in più dell’anno precedente. La gestione diritti calciatori ha generato 41,6 milioni in più di proventi. Le sole plusvalenze ammontano a 54 milioni. La più importante deriva dalla cessione di Nicolò Zaniolo (14 milioni).

Loading...