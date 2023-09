As Roma, a che punto è il progetto stadio: un’opera da 570 milioni

Gualtieri "Dibattito pubblico su Stadio Roma grande occasione"

Impianto per almeno 55mila spettatori

Secondo i dati presentati dal club, il futuro stadio avrà una capienza di 55mila spettatori, «estendibile a 62mila». I documenti pubblicati dalla società di calcio affermano che il progetto interessa un'area complessiva di circa 20 ettari di proprietà prevalentemente di Roma Capitale, di cui la Roma chiede in diritto di superficie per 90 anni, «trascorsi i quali l’infrastruttura realizzata verrà ceduta gratuitamente in proprietà a Roma Capitale». Il 99% delle aree è di proprietà del Comune, ha detto l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia. Restano alcune aree private da espropriare, «mancano sei particelle» ha detto l'assessore. «Questo fa parte della complessità del progetto», ha osservato il sindaco Roberto Gualtieri, il quale è comunque ottimista.

Le critiche di chi si oppone

Per capire a che punto è il progetto bisogna dar conto anche delle critiche di chi si oppone. Sullo stadio pende l’incognita dei ricorsi al Ta, presentati da sette tra comitati di quartiere e associazioni. Da tempo comitati territoriali denunciano i problemi legati all’ipotesi di uno stadio a Pietralata : 153.600 metri cubi con un’altezza di 52 metri, per attività di sette giorni su sette legate non solo alle partite di calcio, ma anche attività commerciali, concerti, eventi. Gli oppositori sottolineano la mancata realizzazione del parco di 14 ettari e temono che questo progetto salti. L’assessore Veloccia ha detto che il parco è previsto su un’area diversa da quella dello stadio. Ma intanto il parco non si fa.

Consumo di suolo

Gli oppositori fanno notare che il consumo di suolo sarebbe superiore ai 20 ettari dichiarati dal club, sarebbe di 29 ettari dichiarati dall’Ispra, l’Istituto superiore per l’ambiente. Ci sarebbe anche un aumento del traffico in un’area già congestionata, oltre all’aumento dell’inquinamento ambientale, termico e acustico.

Costi saliti a 570 milioni

La società di calcio posseduta da Thomas Dan Friedkin ha dichiarato che intende finanziare l’opera in project financing, quindi ci sarebbe un finanziamento privato raccolto dal club. Friedkin sarebbe l’unico azionista in questo investimento. Fino a febbraio scorso si stimava un costo dell’opera di 528 milioni di euro, inclusi 40 milioni da versare al Comune per gli oneri di concessione. Di recente la stima del costo è salita a 570 milioni.

Le banche

Dai documenti ufficiali risulta il coinvolgimento di due grandi banche americane, Bank of America e JP Morgan. Il finanziamento verrebbe assicurato attraverso tre canali: un finanziamento senior dalle banche di 340 milioni; capitale di rischio (equity) per 145 milioni; una linea di finanziamento Iva per la copertura di un fabbisogno Iva di 85 milioni.