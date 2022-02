As Roma, Friedkin inietta nuova liquidità: dal 2020 sono 335 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Thomas Friedkin continua a iniettare fondi nell’As Roma. In gennaio il miliardario che vende le Toyota in Texas e nel golfo del Messico ha versato altri 25 milioni di euro in conto finanziamento soci per sostenere il fabbisogno della squadra di calcio.

Lo rende noto la comunicazione finanziaria mensile del club. La nota aggiorna i dati sull’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021: 322 milioni per la società capogruppo (10,3 milioni in più rispetto al 30 giugno 2021), mentre a livello consolidato...