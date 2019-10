As Roma, ok dei soci all’aumento di capitale Per la Ss Lazio perdita a quota 13 milioni a livello consolidato di Gianni Dragoni

Roma, Stadio Olimpico. Joaquin Correa e Alessandro Florenzi (Ansa)

L’As Roma va verso l’aumento di capitale per ricostituire il patrimonio consolidato eroso dalle perdite, mentre i conti della Ss Lazio virano in perdita per -13,16 milioni di euro a livello consolidato. Ecco i conti delle due metà del calcio capitolino.

Sul piano sportivo in questa stagione per ora c’è un sostanziale equilibrio. Dopo nove partite di campionato le due squadre sono separate in classifica da un punto. La Magica è quinta, la Lazio sesta con il Cagliari. Entrambe le squadre disputano la Europa League.

Nei conti sembra in vantaggio la Lazio del parsimonioso Claudio Lotito, che però non ha motivo di festeggiare a causa dello scivolone in rosso del consolidato al 30 giugno 2019. I ricavi del bilancio consolidato biancoceleste, già approvato dal consiglio di sorveglianza, sono diminuiti del 2,15% da 124,22 a 121,56 milioni, nella riclassificazione fatta dalla stessa società, che esclude le plusvalenze da cessione calciatori.

I costi per il personale sono aumentati da 79,84 a 85,23 milioni (+6,75%), gli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori sono aumentati da 21,72 a 30,27 milioni (+39,38%). Le plusvalenze da cessione definitiva di giocatori sono diminuite da 63,72 a 25,96 milioni. L’operazione più rilevante è stata la vendita di Anderson al West Ham per 31 milioni, con plusvalenza di 23,12 milioni. L’effetto combinato dell’aumento dei costi superiore ai ricavi e della riduzione delle plusvalenze ha determinato la perdita netta di -13,16 milioni rispetto all’utile netto di 36,26 milioni della stagione precedente.

Il patrimonio netto consolidato è positivo per 42,89 milioni. I debiti, al netto dell’esposizione finanziaria, dei risconti passivi, dei fondi e delle imposte differite passive, sono pari a 126,17 milioni. I debiti finanziari netti sono aumentati di 9,28 milioni a 55,61 milioni.