As Roma in rosso per 24 milioni, i debiti superano i 220 milioni È quanto emerge dal progetto di bilancio al 30 giugno 2019 approvato dal consiglio di amministrazione. Negli ultimi tre bilanci sono state accumulate perdite totali per 92,1 milioni di Gianni Dragoni

Ancora un bilancio in rosso per l’As Roma, ma il problema principale è il debito. È quanto emerge dal progetto di bilancio al 30 giugno 2019 approvato dal consiglio di amministrazione. La Magica ha una perdita netta consolidata di -24,29 milioni di euro, inferiore di 1,2 milioni a quella dell’esercizio precedente. Negli ultimi tre bilanci sono state accumulate perdite totali per 92,1 milioni. Il patrimonio netto consolidato è negativo per 127,4 milioni, il deficit patrimoniale è peggiorato rispetto ai -105,4 milioni di giugno 2018. La Roma dichiara 220,63 milioni di debiti finanziari netti consolidati, 1,87 milioni in più dei debiti-record dell'anno precedente. Tuttavia, secondo il revisore dei conti, Deloitte, i debiti finanziari netti sono più alti e ammontano a 237,4 milioni.

Le cifre sul debito

Come si spiega la differenza di cifre sui debiti? In una nota alle tabelle del bilancio, la società giallorossa afferma che è dovuta a un modo diverso di calcolare i crediti finanziari a lungo termine rispetto alle “raccomdandazioni” dell’Esma, l’autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari: la Roma tiene conto di tali crediti per ridurre il debito netto, mentre l'Esma no. Pertanto il “debito a criteri Esma” è più alto, è quello segnalato da Deloitte. «La posizione (indebitamento) finanziaria netta utilizzata dal gruppo As Roma per monitorare la propria posizione finanziaria - spiega la società - include le attività finanziarie non correnti, a differenza della posizione finanziaria disciplinata dalla raccomandazione dell’European Securities and Markets Authority (Esma) del 20 marzo 2013, che non prevede la deduzione delle attività finanziarie non correnti dall'indebitamento finanziario». Interpellata dal Sole 24 Ore, la Roma ha detto che entrambe le cifre sono corrette e che la Consob consente di calcolare l'indebitamento “nettandolo” dai crediti finanziari a lungo termine (le “attività finanziarie non correnti”), purché questo venga evidenziato.

I rischi del debito

In un paragrafo della relazione al bilancio, dal titolo “Rischi connessi all'indebitamento finanziario del gruppo As Roma”, gli amministratori affermano: «Il gruppo presenta un significativo indebitamento finanziario netto pari a 220,6 milioni di euro al 30 giugno 2019, rispetto al quale sostiene e sosterrà elevati oneri finanziari». Nello stesso paragrafo gli amministratori riportano una tabella che «riepiloga il dettaglio della posizione finanziaria netta (...) predisposta in conformità alla raccomandazione dell'Esma del 20 marzo 2013» e indicano così un indebitamento finanziario netto di 237,36 milioni, importo identico a quello sottolineato da Deloitte nella relazione di certificazione del bilancio. Il cda prevede una perdita anche nel bilancio consolidato e di esercizio di quest'anno, che chiuderà al 30 giugno 2020.