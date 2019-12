As Roma, è gelo tra Friedkin e Pallotta: trattativa in stallo Le posizioni si sarebbero allontanate per le attese di valutazione dello stesso James Pallotta e degli altri investitori a lui collegati, che puntano ad uscire dal club monetizzando la partecipazione di Carlo Festa

James Pallotta

Colpo di scena negativo nelle trattative tra l’imprenditore texano cinquantaquattrenne Dan Friedkin (187° nella classifica dei miliardari di Forbes 400, patrimonio personale oltre i 4 miliardi di dollari, proprietario di Gulf States Toyota, una società che ha licenza per vendere le auto Toyota in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi and Oklahoma) e il proprietario della As Roma, James Pallotta. Secondo indiscrezioni raccolte da Il Sole 24 Ore infatti le discussioni sarebbero entrate in una fase di stallo e rischierebbero di saltare, se le parti non dovessero riavvicinare le rispettive posizioni. Secondo i rumors le posizioni si sarebbero allontanate per le attese di valutazione dello stesso James Pallotta e degli altri investitori a lui collegati, che puntano ad uscire dal club monetizzando la partecipazione. Di fronte a queste richieste Friedkin si sarebbe mostrato assai prudente e, se le parti non si riavvicineranno, il possibile accordo potrebbe definitivamente arenarsi. Tutti i dettagli sulle trattative saranno disponibili domani sul Sole 24 Ore.

