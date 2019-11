As Roma in vendita, Pallotta cerca soci (con Goldman Sachs). Le azioni +11% Le azioni del club giallorosso sono in rialzo dell’11,29% a 0,562 euro (rispetto al prezzo di apertura di 0,5126 euro) dopo la pubblicazione della notizia che la banca d’affari Goldman Sachs, come advisor di Pallotta, sta proponendo a investitori internazionali per convincerl ia investire nel club di Gianni Dragoni

La Magica vola in Borsa dopo l’annuncio che James Pallotta cerca soci forti ai quali vendere l’As Roma. Le azioni del club giallorosso sono in rialzo dell’11,29% a 0,562 euro (rispetto al prezzo di apertura di 0,5126 euro) dopo la pubblicazione della notizia che la banca d’affari Goldman Sachs, come advisor di Pallotta, sta proponendo a investitori internazionali un documento per convincerli a investire nel club più famoso e vincente della capitale

Contatti con la Consob

La notizia è stata anticipata dal Messaggero. L’As Roma, interpellata dal Sole 24 Ore, non ha fatto commenti ma non ha smentito. Sono in corso contatti tra gli uffici della Consob e della società di calcio, in giornata potrebbe esserci una presa di posizione ufficiale della società, su richiesta di Consob. Il documento attribuito a Goldman Sachs è di quattro pagine, riassume le caratteristiche della società e le motivazioni per investire nel club di Trigoria. Ci sono alcune foto tra cui una dell’ex capitano Francesco Totti con la squadra del 2007-2008 che alza la Coppa Italia, l’ultimo trofeo vinto dai giallorossi, tre volte campioni d’Italia.

Daniele De Rossi, il videotributo della AS Roma

L’iniziativa di Goldman Sachs

Non è stato chiarito quale sarebbe la quota azionaria che Pallotta potrebbe cedere, se sia la maggioranza assoluta o solo una quota consistente. «L’opportunità unica di possedere e controllare un’iconica squadra di calcio italiana, situata in uno dei mercati più interessanti del mondo e che offre opportunità tangibili per una significativa crescita di valore». Così si legge nella seconda pagina della mini-brochure curata da Goldman Sachs, in cui vengono elencati i presunti vantaggi dell’essere proprietario della Roma: «opportunità unica per la stima del valore, la valutazione di Forbes delle prime 20 squadre di calcio ha stimato un tasso di crescita annuo del 10% o maggiore, negli ultimi 5 anni».

Lo stadio

Passando per il potenziale non sfruttato «per espandere la conoscenza del marchio nei mercati più attraenti al di fuori dell’Europa», all’opportunità del nuovo stadio «è in programma la costruzione di uno dei più grandi complessi sportivi e di intrattenimento in Europa, il nuovo “Stadio della Roma” sbloccherà nuove potenzialità di guadagno (sponsorizzazioni dello stadio, posti a sedere premium, concerti e altri eventi non di club, ecc.)». Da rilevare che il nuovo stadio non ha ancora avuto tutte le autorizzazioni necessarie, in particolare quelle degli uffici del Comune e non è stata firmata la Convenzione urbanistica.

Ricapitalizzazione di 150 milioni

La mossa di Pallotta - che finora non ha fatto commenti - si può inquadrare nelle manovre prima dell'aumento di capitale di cui il club ha necessità per ridurre i debiti e ricostituire il patrimonio che, a livello consolidato, è negativo già da alcuni anni. Solo a livello civilistico il patrimonio della Roma era ancora positivo al 30 giugno scorso, per effetto di plusvalenze su operazioni di cosmesi contabile di diversi anni fa, lo scorporo del marchio conferito a una società controllata dal club. Il 28 ottobre l’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio e la proposta di aumento del capitale sociale per un massimo di 150 milioni di euro. L’aumento con l’offerta delle azioni sul mercato non è ancora partito.