As-Salt la città dell'armonia religiosa e di tutte le merci mediorientali

Per l'Unesco As-Salt è la città della tolleranza. Cristiani e Musulmani vi hanno sempre abitato in piena armonia, grazie al clima di fervore commerciale che ha visto, sulla rotta tra Gerusalemme e Amman, giungere qui mercanti anche dalla Siria e dal Libano: lungo Al Hamman Street l'atmosfera è ancora eccitante in virtù delle merci, soprattutto alimentari, che vi confluiscono dall'alba al tramonto, specialmente pesche nettarine, ciliegie e uve. L'Iskandarani Cafè è un punto strategico per assistere agli scambi e conversare con la gente del posto.

