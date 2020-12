Ascensore Maspero per la Fondazione Onassis e l’Acropoli di Atene Abbattute le barriere per l’area Unesco di Vincenzo Chierchia

Tecnologia italiana per abbattere le barriere alla fruizione del monumento simbolo della cultura classica. In occasione della Giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, Maspero elevatori - informa una nota - ha consegnato ufficialmente alla Fondazione Onassis e allo Stato greco, l'ascensore panoramico inclinato realizzato su misura dall'azienda italiana per migliorare l'accesso all'Acropoli di Atene. L'installazione, che permetterà il trasporto di sedie a rotelle, non solo risolve un problema pratico, ma ha anche un valore simbolico rendendo equo e per tutti l'accesso a un monumento che è parte integrante del patrimonio culturale del Paese e patrimonio dell'umanità dal 1987.

Maspero Elevatori, riconosciuta a livello internazionale come leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elevatori speciali e di grande pregio, sia per persone che per merci, si era aggiudicata l'appalto a febbraio.

«Nonostante le difficoltà operative dovute al lockdown e alle restrizioni dei due Paesi a seguito dell'espansione dell'epidemia da Covid-19, abbiamo mantenuto l'impegno e completato questo ambizioso progetto. Siamo onorati di averlo consegnato alla Fondazione Onassis, che ringraziamo per averci scelto e per la fiducia, proprio nella Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Grazie all'elevatore a piattaforma ora è possibile anche il trasporto di sedie a rotelle, facilitando l'accesso e permettendo così a tutti di poter visitare il sito archeologico che è parte del patrimonio culturale del Paese - commenta Andrea Maspero, ad dell’azienda italiana -. L'entrata in funzione dell'impianto sarà programmata non appena lo stato di emergenza e la situazione pandemica lo permetteranno».

Quello realizzato da Maspero Elevatori è un progetto completo che ha impegnato l'azienda di Appiano Gentile anche nella progettazione e realizzazione delle strutture di sostegno delle vie di corsa. Un lavoro condotto in stretta collaborazione con la Fondazione Onassis, il Ministero della Cultura e gli archeologi del Central Archaeological Council (KAS) per sviluppare la migliore soluzione da un punto di vista tecnico, della sicurezza e dell'estetica.

L'ascensore, con un cambio di inclinazione che varia da 38° a 78°, collega in meno di un minuto il Peripatos con l’Eretteo, sul lato nord dell'Acropoli. Ha una capienza di 1.250 chilogrammi e può portare fino a 16 persone (2 carrozzine con accompagnatori). L'impianto speciale è stato studiato per poter trasportare, in caso di emergenza, anche una barella da ambulanza con accompagnatore. La cabina realizzata in cristallo stratificato e completamente trasparente, inoltre, offre ai passeggeri un panorama unico.

Maspero Elevatori fondata ad Appiano Gentile (Como) alla fine degli anni Sessanta da Libero Maspero (scomparso nel 2004), è controllata interamente dalla famiglia. Con circa 110 dipendenti, 5 filiali commerciali in Italia, 6 filiali estere e 11 partnership strategiche in tutto il mondo ha un fatturato do oltre 60 milioni. L’azienda è attiva in 66 Paesi.



