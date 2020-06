Ascensore o altri lavori in condominio

(Adobe Stock)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Bonus del 50% per lavori quali l’installazione e manutenzione di ascensori e altri impianti, l’eliminazione di barriere architettoniche, la cablatura, la sicurezza dell’edificio (come videocamere o cancellate), eccetera. Spesa massima di 96mila euro moltiplicata per ogni unità.



Cosa aggiunge il Dl Rilancio:

per questi interventi non cambia nulla. Per le spese sostenute nel 2020 e 2021 c’è però la possibilità di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura.