Asg fornirà i magneti per un nuovo sistema di cura dei tumori coi protoni

Asg Superconductors (società della famiglia Malacalza) ha ottenuto una commessa dal centro di ricerca tedesco Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Hzdr) per partecipare, fornendo la parte di magneti, alla realizzazione, insieme a MagnetTx, del primo prototipo al mondo di sistema per protonterapia (che aggredisce i tumori con un fascio di protoni) capace di seguire, in tempo reale, il movimento della massa tumorale attraverso la risonanza magnetica.

Il valore della commessa non è stato esplicitato, tuttavia, secondo esperti del settore, un progetto di questo genere ha un valore di circa 5 milioni di euro e la parte magnetica incide sul totale per circa 2,5 milioni.

La soluzione che sarà realizzata in Germania, combina un dispositivo di risonanza magnetica rotante (denominato Linac-Mr) al quale Asg aveva già lavorato insieme alla startup canadese Magnet Tx (emanazione del centro di ricerca Alberta Health Services), con un fascio di protoni messo a punto presso il National center for radiation research in oncology di Dresda.

Prototipo

Attraverso questo sistema e le sue capacità di imaging in tempo reale e ad alto contrasto per gli organi del torace, dell’addome e del bacino, il team di Aswin Hoffmann, capo ricercatore Hzdr, intende realizzare il primo prototipo da utilizzare in seguito nella clinica.

«La particolarità di questo scanner di risonanza magnetica - spiea - è che può essere ruotato intorno al paziente rispetto al fascio, permettendoci di studiare gli effetti dosimetrici e biologici del fascio sui campi magnetici della risonanza magnetica sia perpendicolari che paralleli al fascio di protoni».