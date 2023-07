Ashford Castle, Conte di Mayo

Il pluripremiato Ashford Castle, risalente a 800 anni fa, offre opulente sistemazioni a cinque stelle in una tenuta di oltre 10.500 ettari. Vasta l’offerta gastronomica, con ben sette diversi ristoranti, che spaziano dal fine dining sontuoso all’atmosfera informale, country chic. Ogni dettaglio lo rende un luogo da favola e dispone, tra le altre cose, di una propria scuola di falconeria. Anche se non vi si soggiorna, da non perdere un afternoon tea tra la meraviglia di specchi e boiserie della Connaught Room. Soggiornando in questa zona si possono vivere esperienze legate alle tradizioni locali, come un recital privato a casa di un suonatore e costruttore di arpe a corde metalliche. Lo stesso si può fare con un seanachaí (cantastorie), percorrendo strade secondarie e rievocando insieme a lui antiche leggende, e con un pipemaker, costruttore e suonatore di cornamuse irlandesi, per un viaggio musicale. L’esperienza dura una giornata, è esclusiva e si ha disposizione un autista privato e un mezzo di lusso. Incluso anche un pranzo gourmet e altre squisitezze.

