Asi, missione Prisma: dal 21 maggio dati accessibili a tutti Il sistema verrà aperto alla comunità scientifica, istituzionale, industriale, italiana e straniera. Tutti potranno registrarsi e accedere rispettando alcuni paletti

Agricoltura di precisione, controllo dell’inquinamento, situazione del suolo, gestione delle acque, controllo dei mari. Sono molteplici i dati della missione Prisma dell’Agenzia spaziale italiana che dal 21 maggio alle ore 15 saranno accessibili. Sono state completate tutte le fasi di messa in orbita, le verifiche del corretto funzionamento del satellite in volo, la calibrazione del sensore, i test delle procedure operative e dei sistemi di terra che consentono di mantenere il sistema in condizioni di funzionamento operativo nominale.

Aperto a tutti

Il sistema Prisma verrà così aperto alla comunità scientifica, istituzionale, industriale, italiana e straniera. Attraverso un portale ad hoc si potrà entrare a far parte della comunità degli utenti di Prisma. I dati saranno forniti gratuitamente a chiunque, perché tutti possono registrarsi come utenti. Tutti potranno utilizzare i dati ma solamente per scopi di ricerca e sviluppo. Pochissime le restrizioni: ci sarà il divieto di redistribuzione dei prodotti a terze parti e di utilizzo dei prodotti a fini commerciali. Questo perché, spiega l’Asi, la missione nasce come un dimostratore scientifico preoperativo. «È fondamentale ricordare - spiegano all’Asi - che il satellite Prisma è un dimostratore e un precursore di una vera missione operativa, che l’Asi ha aperto all'utenza. Un tassello che mostra i primati italiani nel settore, non solo della radaristica spaziale ma anche in quello dell’iperspettrale. Una missione unica di questo tipo in Europa che dimostra cosa l’Italia è capace di realizzare e di mettere a disposizione in questo settore».

Già 27mila riprese disponibili nell’archivio Prisma

L’accesso riguarda 27mila riprese già disponibili nell’archivio di Prisma. Si potranno anche richiedere nuove acquisizioni iperspettrali della superfice terrestre.

