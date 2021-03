Asi: «Per l'Italia ruolo da leader, proporremo una Giornata nazionale dello spazio» Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, parla della missione sulla Luna e anche dell'apporto che viene dallo spazio agli obiettivi Onu di crescita sostenibile di Alessandra Capozzi

Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, parla della missione sulla Luna e anche dell'apporto che viene dallo spazio agli obiettivi Onu di crescita sostenibile

6' di lettura

L'Italia gioca ormai un ruolo da leader nel settore spaziale internazionale e si prepara alla missione che vedrà il ritorno sulla Luna. Giorgio Saccoccia, presidente di Asi, traccia con SustainEconomy.24, report de Il Sole 24 Ore Radiocor e Luiss Business School un bilancio degli importanti traguardi raggiunti nel 2020 e nei primi mesi di quest'anno e assicura che lo spazio è uno strumento di assoluto sostegno alla crescita sostenibile del pianeta e al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. E annuncia: «Proporrò al nuovo Governo l'istituzione di una Giornata nazionale dello Spazio»



Il 2020, un anno tanto particolare e difficile, è stato molto proficuo per il settore spaziale italiano. Ci traccia un bilancio?

Loading...

«Il 2020 è stato un anno terribile per tutti, ma nel settore spaziale ci siamo contraddistinti per una continuità in termini di attività e per una serie di successi importanti per l'Italia. Per citarne alcuni, il ritorno che l'industria italiana ha avuto in termini di numero di contratti che si è assicurata, in ambito Esa, in seguito agli impegni assunti nella ministeriale di Siviglia quando l'Italia, su proposta dell'Asi, ha aumentato di oltre un miliardo di euro la contribuzione all'Esa rispetto alla precedente ministeriale. Un aumento nato dalla consapevolezza del livello di competenza e capacità produttiva raggiunte dalla nostra industria tali da poter competere per la primeship in contratti e programmi importanti. In effetti abbiamo chiuso il 2020, con un ritorno - già solo in un anno - pari ad oltre la metà dell'investimento, un risultato senza precedenti. E' un segnale che l'Italia ormai gioca un ruolo da leader nel settore spaziale internazionale. Ma abbiamo continuato anche ad operare su iniziative e budget nazionali, sottolineando l'importanza delle attività spaziali a supporto dell'emergenza Covid con un bando dedicato a identificare l'utilizzo di tecnologie e servizi utili alla medicina a distanza. Con un ritorno enorme in termini di idee e numero di proposte tanto che il budget inizialmente allocato è stato quadruplicato. Il 2020 è stato anche l'anno in cui l'Italia, tra i primi Paesi, ha deciso di sottoscrivere gli accordi di Artemis a testimonianza dell'intenzione di essere un partner importante nella missione di ritorno sulla Luna, questa volta per rimanerci».

E il nuovo anno si è aperto con tante notizie importanti

«Siamo solo a inizio marzo ma abbiamo iniziato il 2021 con segnali importanti. E' di pochi giorni fa la firma del contratto di Thales Alenia Space Italia per i satelliti Galileo di seconda generazione, un contratto epocale con cui formalmente l'Italia dimostra di poter operare da leader in tutti i settori applicativi dello spazio, ci mancava il segmento di volo della navigazione ed ora abbiamo anche questo. Complimenti a Thales Alenia Space Italia che ha fatto un'offerta molto concorrenziale. Poi c'è il contratto per Lightspeed, una nuova costellazione per internet satellitare e proprio pochi giorni fa l'annuncio del ritorno in volo di Samantha Cristoforetti nel 2022: un annuncio che è il mantenimento di una promessa fatta dall'Esa alla ministeriale di Siviglia proprio come riconoscimento del ruolo importante che l'Italia riveste e rivestirà nell'esplorazione».