Borse asiatiche deboli in vista della Fed. Giorno del giudizio per Evergrande. Toyota da record

Questa è una settimana ricca di dati macro molto attesi dai mercati finanziari. Gli appuntamenti clou sono quelli di martedì con la stima flash dell’inflazione nell’area euro (e in Italia) in ottobre e di venerdì con il dato sull’occupazione americana sempre nel mese di ottobre. Per quanto riguarda l’inflazione in Europa, gli investitori si aspettano un’ulteriore frenata, che potrebbe spingere al ribasso i rendimenti sul mercato obbligazionario.

Borse asiatiche per lo più in ribasso in vista della decisione della Federal Reserve di questa settimana sui tassi di interesse. I futures statunitensi hanno guadagnato mentre i prezzi del petrolio sono scesi di oltre 1 dollaro al barile. Inoltree, sull’economia globale pesa la possibilità che quella in Medio Orienta sia una guerra “lunga e difficile”, per usare le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Secondo gli analisti, nonostante una serie contrastante di rapporti economici di venerdì scorso, la Federal Reserve manterrà invariato il tasso di riferimento superiore al 5,25% durante la riunione di mercoledì. Un rapporto ha mostrato che la misura dell’inflazione è rimasta dentro le aspettative degli economisti, mentre la spesa dei consumatori statunitensi è stata più forte del previsto, anche se la crescita dei loro redditi è stata inferiore alle previsioni. Le aspettative dei consumatori statunitensi riguardo all’inflazione nel prossimo anno sono in aumento, al 4,2% dal 3,2% del mese scorso. Ciò è particolarmente preoccupante per la Fed, che teme che tali aspettative possano portare a un circolo vizioso che peggiori il inflazione.

In Giappone, il Nikkei ha chiuso in ribasso dello 0,95% a 30.696,96, mentre il più ampio Topix è scivolato dell’1,04%. C’è attesa anche per il pronunciamento della Banca del Giappone circa la possibilità di apportare modifiche alla sua politica monetaria in una riunione che si concluderà martedì. Gli indici sono scesi seguendo il calo di Wall Street di venerdì e a causa del fatto che la cautela in vista delle riunioni delle banche centrali a livello nazionale e negli Stati Uniti ha indebolito la propensione al rischio.

Giorno del giudizio per Evergrande

Tra i possibili market mover internazionali, uno arriva dall’Asia: la giornata di lunedì rischia di essere decisiva per il super indebitato gruppo cinese Evergrande, che si trova ad affrontare un’udienza in tribunale sulle richieste di liquidazione dei creditori. Il rischio è reale. Un gruppo di creditori che in precedenza aveva sostenuto il piano di ristrutturazione dell’azienda ha recentemente iniziato a vacillare. Pochi giorni prima dell’udienza, doveva ancora decidere se si sarebbe pronunciato contro la richiesta di liquidazione, nonostante lo avesse già fatto in precedenza.