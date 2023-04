Asili, aggiudicazioni verso l’80%. I sindaci: «Nessun ritardo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli asili nido del Pnrr promettono di diventare la battaglia campale intorno alla quarta rata dei fondi Ue, e più in generale intorno alla giostra delle responsabilità sui rischi di inattuazione del Piano. Contribuisce a questo ruolo il forte valore simbolico della misura, che punta a colmare uno dei più gravi ritardi strutturali italiani in uno snodo fondamentale delle politiche per la famiglia, e la genesi delle difficoltà, piuttosto oscura ai non addetti ai lavori.

Fitto: «Stiamo lavorando per salvare gli asili nido»

Sul punto nella sua informativa del 26 aprile il ministro del Pnrr Raffaele Fitto ha usato toni netti. «Stiamo lavorando per salvare gli asili nido - ha detto - «dopo i ritardi evidenti accumulati in fase di selezione». Basta un giro di telefonate con gli amministratori locali per capire che l’allarme non è condiviso dagli amministratori locali. «Non siamo disposti a rinunciare all’obiettivo di garantire alle famiglie italiane 264mila nuovi posti negli asili nido», ha fatto sapere il presidente dell’Anci Antonio Decaro sottolineando che «i Comuni non sono in ritardo». Come stanno le cose?

Sul piatto 4,6 miliardi

Partiamo dal principio. In gioco per asili nido e scuole dell’infanzia ci sono 4,6 miliardi, di cui 3 generati dal Pnrr e 1,6 già previsti dalla programmazione nazionale confluite nel piano e nei fondi di sviluppo e coesione.

Le tappe precedenti

La prima scadenza era fissata al 28 febbraio 2022, data entro la quale i Comuni avrebbero dovuto presentare i progetti per le nuove strutture. Il termine è stato prorogato al 31 marzo, e un secondo slittamento al 31 maggio ha riguardato le Regioni del Sud che pur essendo le più povere di posti in rapporto alla popolazione sono state anche le meno pronte a presentare progetti. Il dato non è stupefacente se si pensa al crollo degli organici che ha colpito soprattutto gli enti meridionali, e al fatto che la storica assenza di un servizio riduce la pressione della domanda e anche la capacità progettuale.

Poi la palla è passata al ministero dell’Istruzione, che il 16 agosto 2022 ha pubblicato le graduatorie con 2.190 interventi da finanziare (333 scuole dell’infanzia e 1.857 fra asili nido e poli) in circa 2mila Comuni. In ogni ente l’importo medio delle opere viaggia intorno agli 1,4 milioni, non esattamente una cifra ingestibile.