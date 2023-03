Asili nido, a Bari e Napoli in arrivo più fondi. Il 36% a territori in forte calo demografico

Ascolta la versione audio dell'articolo

È forse il capitolo più “famoso” del Pnrr, quello degli asili nido. In un paese che lotta per favorire l’occupazione femminile e invertire la rotta del declino demografico, costruire (o ristrutturare) spazi per la prima infanzia rappresenta un nodo cruciale.

L’analisi delle graduatorie

Per questo motivo Il Sole 24 Ore ha preso in esame l’esito del bando da 2,4 miliardi per la costruzione di nuovi posti: dall’analisi delle graduatorie definitive pubblicate il 29 dicembre 2022, dopo lo scioglimento delle riserve, emerge la distribuzione territoriale dei 1.876 progetti ammessi, il rapporto delle risorse stanziate con l’attuale indice di copertura degli asili nido esistenti e l’impatto di questi progetti nei territori dove pesa di più l’inverno demografico.

Il bando, riaperto in corsa per dare più tempo ai Comuni del Mezzogiorno di partecipare (alla prima scadenza erano stati presentati progetti per soli 1,2 miliardi) si è chiuso il 31 maggio 2022. Le graduatorie prese in esame contengono progetti di ampliamento, riconversione, demolizione e ricostruzione o nuova costruzione di edifici scolastici con la creazione di nuovi posti per gli asili nido. Sono inclusi i poli dell’infanzia, che prevedono anche servizi per la fascia di età 3-6 anni, ma sono esclusi i fondi assegnati (600 milioni) per le scuole per l’infanzia.

La mappa dei fondi stanziati

Risultano ammessi progetti per 2,24 miliardi di euro, il 51,4% in Comuni del Mezzogiorno, il 31,1% del Nord e il 17,5% del Centro. In termini assoluti sono gli enti locali nelle province di Bari, Napoli, Cosenza e Salerno a incassare di più, aggiudicandosi il 14,3% delle risorse. A Bari andranno più di 84 milioni di euro che saranno spesi in 38 progetti per un totale di 3.233 euro per ogni bambino sotto i tre anni residente sul territorio. Nella sola città capoluogo i fondi porteranno a un raddoppio delle strutture comunali: «Attualmente ci sono undici asili nido - spiega l’assessora all’Istruzione, Paola Romano - e ne realizzeremo altrettanti: di questi, nove saranno costruiti con i fondi del Pnrr. A Bari c’è tantissima richiesta di posti al nido».

Di contro, tra le province che riceveranno meno fondi ci sono Gorizia e Prato, con meno di 700mila euro assegnate ciascuna, che equivalgono rispettivamente a 245 e 132 euro per ogni bambino residente. In entrambe queste due province l’indice di copertura degli asili nido (posti disponibili ogni 100 bambini sotto i 3 anni, inclusi quelli in strutture private) è poco sotto (Gorizia) o addirittura sopra (Prato) al 33%, il target che la legge di Bilancio 2022 ha introdotto come Lep (livello essenziale di prestazione) da raggiungere entro il 2027.