Asili nido, concluso l’ulteriore bando da 70 milioni

Si è concluso il 31 maggio l’ulteriore Avviso per gli asili nido destinato ai comuni delle regioni del Mezzogiorno, con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per circa 70 milioni residui. Viene così definitivamente conclusa la procedura del Pnrr per l’Istruzione 0-2 anni, con l'utilizzo completo dei 2,4 miliardi disponibili, e rispettando la percentuale del 55,29% di risorse prevista per il Sud. Con l’aggiunta dei fondi per poli dell’infanzia e scuole dell’infanzia, verranno impiegati per intero i 3 miliardi messi a disposizione dal Pnrr.

I numeri

Per l’Avviso chiuso a fine maggio sono arrivate ulteriori 74 domande, per un totale di richieste di finanziamento per 81.199.333,64 euro. Il maggior numero di candidature è arrivato dalla Sicilia (22), seguita da Campania (10), Abruzzo, Basilicata, Molise (9 ciascuna), Calabria (7), Puglia e Sardegna (4 ciascuna). «Siamo riusciti a utilizzare per intero le risorse del Pnrr per gli asili nido - ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi -. Un lavoro di squadra che ci rende orgogliosi, condotto con l’Agenzia per la coesione, le prefetture, l’Anci, la struttura ministeriale per il Pnrr».

La pubblicazione delle graduatorie

Si procederà ora all’elaborazione e, nelle prossime settimane, alla pubblicazione delle graduatorie di quest’ultimo bando e di quello precedente, concluso a fine marzo.