Asili nido, disponibili posti soltanto per un bambino su 4 È quanto emerge dall'ultimo report dell'istituto di statistica che giudica «ancora insufficiente» la dotazione complessiva. I vincoli economici spiegano «una parte non trascurabile» della mancata iscrizione dei piccoli

Nell'anno scolastico 2017/2018 erano attivi sul territorio nazionale 13.145 servizi educativi per la prima infanzia. I posti disponibili - di cui il 51% pubblici - coprono il 24,7% dei bambini con meno di 3 anni. La percentuale, pur in lieve aumento, è ancora sotto il parametro del 33% fissato nel 2002 dall'Ue per il 2010. È quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat che giudica «ancora insufficiente» la dotazione di asili nido. Ampia l'eterogeneità sul territorio: in Valle D'Aosta hanno un posto disponibile 47 bambini su 100, in Campania meno di 9.

Gli squilibri territoriali

Rispetto all'anno precedente si registra un lieve aumento della copertura (+0,7%), dovuto, spiega l'Istat, sia al calo dei bambini residenti in Italia sia a un lieve incremento dei posti disponibili (+0,3%). L'obiettivo europeo del 33% è stato superato già da alcuni anni in Valle d'Aosta, nella Provincia Autonoma di Trento, in Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Al Nord-Est e al Centro la ricettività è molto prossima al target europeo mentre nelle restanti regioni del Centro-Nord i valori sono inferiori ma non lontani dal 30%.

Decisivo l'apporto delle strutture private

Nel Mezzogiorno si è invece ancora lontani dall'obiettivo, nonostante alcuni segnali di miglioramento, con la sola eccezione della Sardegna che ha una dotazione di servizi comparabile alle regioni del Centro-nord (27,9%). In Abruzzo e in Molise i posti privati e pubblici nei servizi socio-educativi superano, ma di poco, il 21%; la Puglia ha superato il 15%, la Basilicata si attesta al 14,3% e le altre regioni presentano valori inferiori al 10%, con il minimo di 8,6% in Campania. In buona parte delle regioni, evidenzia ancora l'Istituto di statistica, è decisivo l'apporto delle strutture private per raggiungere valori di copertura prossimi all'obiettivo europeo,

mentre solo in pochi casi il contributo più consistente proviene dai nidi e servizi integrativi pubblici.

Intorno a 2mila euro il costo medio

Il carico medio che deve sostenere una famiglia per il servizio di asilo nido, pari a 1.570 euro nel 2015, è salito a 1.996 euro del 2017. I vincoli economici, sottolinea l'Istituto di statistica, spiegano «una parte non trascurabile» della mancata iscrizione all'asilo nido dei bambini: nel 2018 sono il 12,4% i genitori di bambini di 0-2 anni non iscritti al nido che dichiarano di non averlo fatto perché i costi sono eccessivi.

