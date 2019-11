Asili nido gratis, perché da gennaio la retta non sarà azzerata per tutti Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che da gennaio è previsto il sostanziale azzeramento delle rette degli asili nido. Saranno solo i redditi medio-bassi, in realtà, a poterne usufruire di Michela Finizio

Manovra e famiglia: le novità dagli asili ai neo-papà

5' di lettura

Nel corso dell’audizione di martedì 12 novembre a Palazzo Madama sulla manovra, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha sottolineato che nel testo attualmente all’esame del Parlamento è prevista «la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all’occupazione femminile». In particolare ha ricordato che «si parlava della misura da settembre», ma la norma introdotta con la legge di Bilancio farà scattare la nuova misura di sostegno per le famiglie «dal primo gennaio» del 2020.

Il fact checking sulla dichiarazione del ministro

La dichiarazione del ministro Gualtieri merita qualche chiarimento, alla luce delle informazioni disponibili. Leggendo nel dettaglio la modifica normativa prevista dal testo della legge di Bilancio, così come entrato in commissione Bilancio al Senato, è possibile chiarire nel dettaglio cosa cambierà dal 1 gennaio 2020 per le famiglie con figli frequentanti asili nido, pubblici e privati. In particolare, la dichiarazione rilasciata merita un approfondimento. Quanto meno sembra “amplificare” gli effetti della nuova norma introdotta, proiettando la portata applicativa «alla grande maggioranza delle famiglie». Basta simulare l’applicazione del comma 5 dell’articolo 41 del disegno di legge di Bilancio, alla luce dei dati Istat disponibili sugli asili nido e delle statistiche sulle rette medie pagate dalle famiglie, elaborate da Cittadinanzattiva.

La novità normativa in esame

A decorrere dall’anno 2020, per tutte le famiglie che dimostrano di avere bambini iscritti agli asili nido il bonus - in vigore dal 1 gennaio 2017 (articolo 1, comma 355, della legge 232/2017) e già incrementato dallo scorso anno a 1.500 euro annui - verrà così rimodulato:

● per i nuclei familiari con un valore dell’Isee fino a 25.000 euro, il bonus verrà incrementato di ulteriori 1.500 euro, fino a un totale di 3mila euro annui (erogati in 272, 72 euro mensili di rimborso della retta, calcolata sugli 11 mesi di frequenza);

● per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro, il bonus verrà incrementato di 1.000 euro, fino a 2.500 euro complessivi (227,27 euro mensili);

● per i nuclei familiari con Isee oltre i 40mila euro, il bonus resterà a 1.500 euro annui (136,36 euro mensili).

La misura consiste in un bonus strutturale (non è prevista una scadenza nei prossimi anni) che attualmente viene erogato dall’Inps, previa accettazione della domanda documentata presentata da parte della famiglia, tramite rimborsi mensili delle singole rette pagate. La suddivisione dell’importo massimo annuo viene calcolata su 11 mesi di frequenza. Senza la prova del bollettino o della retta pagata, l’Inps non prevede alcun rimborso. La pratica 2020 dovrebbe seguire le stesse procedure degli anni passati, ma si dovrà attendere la circolare Inps per i dettagli.

L’azzeramento della retta non sarà per tutti

In base ai dati Istat presentati in audizione l’11 novembre scorso al Senato, la spesa media mensile pagata dalle famiglie che hanno i bambini in asili nido comunali a gestione diretta è pari a 2.009 euro l’anno per utente, cioè 182 euro mensili (ipotizzando 11 mesi di frequenza), a fronte di una spesa media a carico dei Comuni di 8.469 euro l’anno.