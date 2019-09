Asili nido gratis per tutti con 800 milioni, ma 4 bambini su 5 sono senza posto

È la cifra che si ottiene proiettando sull’attuale bacino di utenza degli asili nido (175mila bimbi) l’incidenza percentuale delle richieste di bonus bebé rispetto alla platea di bambini da zero a tre anni: a ricevere il bonus da 960 euro all’anno, nel 2015-2017 (quando l’agevolazione era fruibile fino al compimento del terzo anno di vita) è stato il 50,4% dei bambini nati in quel periodo. Il tetto per accedere al bonus bebé è appunto fissato a 25mila euro di Isee della famiglia.

IL COSTO DEGLI ASILI GRATIS Stime delle coperture in base all’utenza, ai posti disponibili e alle rette medie a carico delle famiglie (*)

I contorni attuali dell’agevolazione

Numeri a parte, che servono solo per quantificare l’impatto degli annunci fatti dal Governo, nei prossimi mesi si capiranno meglio i contorni di questa agevolazione. Bisogna ricordare però che già oggi le famiglie con redditi più bassi che accedono ai nidi comunali o convenzionati spesso sono agevolate, cioè pagano rette molto basse o non le pagano affatto. In Lombardia, ad esempio, la misura nidi gratis, co-finanziata dal Fondo sociale europeo, ha per obiettivo l’azzeramento della retta degli asili comunali per le famiglie con Isee fino a 25mila euro.

Inoltre, la spesa media mensile pagata dalle famiglie che mandano i bambini agli asili nido comunali o convenzionati secondo l’Istat è di 136,75 euro, con enormi differenze sul territorio e nel 93% dei casi calcolata in base all’Isee (con soglie di esenzione definite dai Comuni). Per i nati dal 2016 in poi, però, c’è già a regime il bonus nido, che nel triennio 2019-2021 contribuisce con 136,37 euro al mese alla retta pagata da tutti, senza soglia Isee. Si applica cioè a tutte le famiglie che mandano i bambini all’asilo nido, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo.