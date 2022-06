Asili nido, con il 14,5% di posti Sud ancora lontano dal 33% Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un primissimo segnale di “riscossa” del Mezzogiorno è arrivato dagli asili nido: dopo che al primo bando Pnrr erano arrivate richieste per metà dei 2,4 miliardi disponibili, con i tempi supplementari accordati dal governo, gli enti locali si sono “rimboccati le maniche” e si è centrato l’obiettivo, rispettando la percentuale del 55,29% di risorse prevista per il Sud. Certo, il target Ue del 33% di copertura nazionale è ancora lontano: secondo gli ultimi dati Istat diffusi a novembre 2021, Nord Est e Centro sono al di sopra, Nord Ovest quasi in linea, mentre il Sud si ferma al 14,5% (nelle Isole saliamo al 15,7%). Campania e Calabria non arrivano all’11% (la media italiana è del 25,5%).

Alla luce di questa fotografia, il Pnrr, con 4,6 miliardi complessivi, punta a creare in tutt’Italia 228mila posti in più, costruendo, riqualificando e mettendo in sicurezza asili e scuole dell’infanzia. Un servizio più efficiente, incoraggia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, oggi uno dei tasti più dolenti, assieme ai giovani.

In realtà è sempre al Pnrr che si guarda, in prima battuta, per tentare di recuperare altri due storici divari Nord-Sud. Il primo è il tempo pieno, dove scontiamo situazioni paradossali come mostrano i casi di Milano e Palermo. Nel capoluogo lombardo il 90% circa dei bambini della primaria può frequentare la scuola anche nel pomeriggio. In quello siciliano la stessa percentuale oscilla tra il 4 e il 5%. Secondo gli ultimi dati dell’Istruzione, circa una classe su tre (dato nazionale) funziona a tempo pieno. Eppure, quasi una famiglia su due chiede fino a 40 ore settimanali; spesso senza ottenerle perchè mancano docenti e spazi (le percentuali più basse di richieste sono in Sicilia, 14,8%, Molise, 15,3%, Puglia, 21,4%).

Per tentare di invertire il trend, dall’Ue arrivano 960 milioni, che serviranno anche a costruire o a ristrutturare gli spazi delle mense per un totale di circa mille edifici entro il 2026. Con altri 300 milioni si punta a potenziare le infrastrutture per lo sport a scuola (un altro tassello per aumentare il “tempo scuola” per i ragazzi). Oggi, secondo i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, il 17,1% delle sole scuole del primo ciclo non dispone di palestre o strutture sportive. Percentuale che sale al 23,4% nelle regioni del Sud, c.d. “meno sviluppate” e che sale ulteriormente al 38,4% se prendiamo in considerazione anche le scuole del secondo ciclo.

Il secondo gap da recuperare è la dispersione scolastica, a livello nazionale siamo al 14,5%, con punte del 20-30% da Napoli in giù. Anche qui, il Pnrr scommette forte con un investimento, nell’arco dei 5 anni, di 1,5 miliardi per ridurre i divari territoriali, e aggredire l’abbandono scolastico dall’attuale 13,5% al 10,2%, che significa, in termini assoluti, recuperare nelle scuole 820mila studenti (la gran fetta dei quali risiede al Sud).