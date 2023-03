Asili nido, riordino nelle rette delle grandi città. Aumenti a Milano e Catania

Rette stabili da Bologna a Firenze

Nel resto delle grandi città la politica è quella di confermare le rette (che in molti casi non sono mai state aumentate dal pre Covid). A Bologna, dove le tariffe già beneficiano dell’adesione di una misura sperimentale regionale finalizzata ad abbattere i costi per le famiglie residenti, le rette per il tempo pieno vanno da un minimo di 40 euro al mese per i nuclei con Isee inferiore ai 10mila euro fino ai 575 euro al mese per gli Isee superiori a 35mila euro (e in assenza di Isee). «Dal 2018 non sono stati fatti aumenti - commenta Daniele Ara, assessore all’Istruzione del Comune di Bologna - e contiamo di non alzare la quota di retta che pesa sulle famiglie e che rappresenta solo una parte di quanto invece paga il Comune e cioè tra i 9mila e i 10 mila euro l’anno a bambino».

A Firenze le rette degli asili nido variano in base all'Isee (con soglie da un minimo di 5.500 euro a un massimo 32.500 euro di Isee), ma anche in base al numero di ore di frequenza del bambino: in caso di uscita alle ore 17.30 la retta varia da 66 a 500 euro. Anche qui non si segnalano aumenti, né nell’ultimo anno né previsti per il prossimo.

Situazioni simili - e quindi nessun cambiamento rispetto agli anni precedenti - a Torino, Venezia, Napoli e Palermo. A Torino, dove i nidi d’infanzia sono 74 di cui 19 privati convenzionati (con nidi aziendali), ai quali si aggiungono nove sezioni primavera private convenzionate - le tariffe per i nidi comunali a gestione diretta partono da un minimo di 55€ sul tempo lungo per la fascia Isee che va da 0 a 3.900 euro a un massimo di 556€ sul tempo lungo e per la fascia di reddito più alta, oltre 38.000 euro. Per i nidi comunali convenzionati le tariffe, in applicazione delle relative condizioni contrattuali, sono fisse e sono ridotte del 15% rispetto a quelle dei nidi a gestione diretta (e dunque vanno dai 47 euro ai 473 euro al mese a seconda della fascia Isee).

A Venezia, dove i residenti con Isee tra 0 e 6.204 euro hanno l’esenzione totale dal pagamento della retta, la quota mensile che le famiglie devono corrispondere arriva a 455 euro mensili per gli Isee oltre gli 80mila euro mentre la tariffa non agevolata è di 462,50 euro. A Bari - dove ci sono attualmente 11 nidi comunali e altrettanti saranno costruiti, nove dei quali con i fondi del Pnrr, per un totale di 600 nuovi posti previsti - la retta viene calcolata in base all’Isee del nucleo familiare e corrisponde all’1% del valore Isee fino a un massimo di 400 euro. Anche a Napoli nessun aumento fino a ora: il nido (orario prolungato) costa fino a 290 euro al mese per i nuclei con Isee oltre i 24mila euro, mentre la quota minima (0-4.000 euro di Isee) è di 35 euro al mese. Per l’anno scolastico 2’23/24 il Comune di Napoli ha fatto sapere che «non è ancora stata definita la retta mensile degli asili nido e delle sezioni primavera». Attualmente i nidi sono 65, di cui 44 a gestione diretta e 21 a gestione indiretta, e le sezioni primavera sono quattro.

Il Comune di Palermo non ha mai cambiato le rette dal 2015, anno in cui sono state deliberate dalla giunta: «Non hanno subito variazioni a tutt’oggi e non sono previsti aumenti di tariffe», spiega l’assessore Aristide Tamajo. La retta minima è di 16 euro al mese per Isee entro i 5.000 euro, mentre la massima arriva a 312,50 per un Isee oltre 60mila euro.

I nidi comunali sono 26 (che chiudono tutti alle 15.30, salvo due che chiudono alle 18.30), a cui si aggiungono 16 nidi in convenzione. Non sono invece ancora state attivate le sezioni primavera: «Per la tipologia di servizio offerta all’utenza non prevedono nessun pagamento, ma è intendimento di quest’ amministrazione attivarli per soddisfare la crescente richiesta da parte delle famiglie», spiega Tamajo.