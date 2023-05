Askoll, debutta XKP : il nuovo scooter elettrico per la Generazione Y. È made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Askoll aggiorna la sua gamma di scooter elettrici introducendo una nuova famiglia denominata XKP che si compone, al momento, di due modelli. Con XKP, che nel gergo giovanile è l'abbreviazione di “escape” l'azienda vicentina cerca di proporre due scooter che possano attrarre i Millenial, che forse più di altri sono attenti all'ambiente e vedono nei veicoli elettrici una scelta ideale per la salvaguardia del pianeta. Ma se l'aspetto “green” è senza dubbio da tenere in considerazione, Askoll ha voluto anche rivedere il design dei suoi nuovi scooter. Infatti i due modelli proposti, XKP L1 e XKP L3, derivano entrambi dalla serie eS, ma si presentano con un look totalmente diverso è più al passo con le mode del momento.

A partire dall'anteriore dove spiccano un nuovo faro rotondo, che è stato anche leggermente inclinato, e un nuovo parafango, che insieme cambiano l'aspetto dei nuovi XKP rispetto ai modelli della serie eS, rendendoli a prima vista più grintosi e sportivi. Cambia anche il posteriore: in questo caso i designer di Askoll hanno pensato a un nuovo gruppo ottico inserito sotto al codino, che per i due XKP è stato accorciato.

E se l'aspetto esteriore ha la sua importanza nell'attrarre i più giovani, non di meno è anche la parte “tecnologica”. Askoll XKP sfoggia ora un nuovo display a colori da 5 pollici in grado di visualizzare le info più importanti anche se colpito direttamente dalla luce del sole. E ovviamente non poteva mancare un'app dedicata con cui il proprietario può avere le informazioni più importanti relative allo scooter, non ultima anche la sua posizione e, nel caso di furto, bloccarne il funzionamento, il tutto da remoto.

L1 e L3 di Askoll si differenziano tra di loro per la velocità massima che sono in grado di raggiungere. L1 (che si può guidare con la patente AM) arriva a 45 km/h, mentre L3 si spinge fino a 66 km/h. Le due differenti velocità non soffrono a livello di chilometri percorribili con una ricarica. A questo ci pensano le due batterie estraibili da 1,4 kW che alimentano il motore da 2,7 kW: 87 km per L1 e 90 Km per L3. La ricarica delle batterie è inoltre molto semplice in quanto essendo estraibili e non particolarmente pesanti (solo 7.6 kg) si possono tranquillamente portare a casa e attaccarle a una normale presa elettrica. Per avere una ricarica completa Askoll parla di circa 6 ore (a batteria).

Maneggevole nel traffico e facile da guidare anche per i neofiti delle due ruote a motore (elettrico, in questo caso) sono caratteristiche offerte grazie a un'altezza della sella da terra pari a soli 76 cm e a un peso complessivo dello scooter di appena 71 kg. Il confort su strada è garantito dalle ruote da 16” che montano pneumatici 90/80 all'anteriore e 110/70 al posteriore in grado di affrontare anche l’asfalto messo peggio. La sicurezza durante la marcia è affidata a un sistema di freni a disco: uno da 230 mm all'anteriore (190 mm nella versione L1) e uno da 190 mm al posteriore.