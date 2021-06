Askoll e YNot? Insieme per un'edizione limitata di eS3 Evolution dedicata a Roma e Milano

1' di lettura

Askoll e YNot? hanno stretto una partnership che prende forma in una capsule esclusiva che coinvolge lo scooter elettrico Askoll eS3 Evolution. Questa limited edition (prodotto in soli 100 esemplari) celebra il Made in Italy e vede protagoniste Roma e Milano. Le immagini più caratteristiche delle due città sono proposte nella collezione Yes Bag e decoreranno la livrea di eS3 EVOlution.



Askol eS3 EVOlution powered by YNot? è uno scooter con tecnologia e un design 100% Made in Italy. È in grado di raggiunge una velocità massima di 66 km/h e consente di muoversi liberamente per un massimo di 96 km (secondo la 168/2013 CE) prima che si debba ricaricare. Questa operazione diventa molto semplice grazie alle batterie estraibili che possono essere collegate ad una qualsiasi presa elettrica. Come il modello “base” offre anche un display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth con App dedicata.



Lo scooter Ynot? powered by Askoll, in vendita con lo zaino coordinato, sarà disponibile da giugno in selezionati rivenditori e sull'e-commerce Askoll a € 4.190. Grazie agli ecoincentivi statali sarà però possibile ottenere una riduzione del 30% sul pezzo di listino (IVA esclusa) e del 40% in caso di rottamazione di un veicolo con motore termico (sempre IVA esclusa).