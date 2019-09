Askoll eS3 Evolution: lo scooter elettrico su misura per la mobilità urbana di Danilo Loda

L'azienda vicentina Askoll rinnova la gamma dei propri scooter elettrici lanciando le versioni “Evolution” dei modelli e eS2 ed eS3. Le novità non sono poi molte rispetto ai modelli precedenti, ma ben poche che siano tutte insieme consentono di avere uno modello “evoluto” (da questo il richiamo alla nuova versione) dove tecnologia e sicurezza sono le caratteristiche principali messe a disposizione. I nuovi Askoll eS2 ed es3 Evolution ottengono anche una nuova colorazione chiamata Grey Evo, e i due modelli si distinguono l'uno dall'altro per l'inserto fluo della livrea, di colore blu per eS2 Evolution e di colore giallo in eS3 Evolution. Altra novità riguarda la sella, ora più lunga a tutto beneficio della comodità del passeggero, mentre debutta di serie il portaoggetti presente nella parte anteriore. Sempre nella zona anteriore spicca il nuovo, piccolo, cupolino fumé.

La vera e consistente novità riguarda l'impianto frenante che ora vede la presenza di un sistema a disco sia sul posteriore sia sull'anteriore. Inoltre, eS3 Evolution beneficia del sistema di frenata combinata CBS. La tecnologia sale a bordo grazie all'integrazione di un display digitale dotato di connettività Bluetooth che consente di far dialogare lo scooter con un'app gratuita da scaricare sul proprio smartphone. Dall'app, come logico aspettarsi, si possono tenere sotto controllo vari parametri, tra cui la carica residua, i km che restano da percorre prima di esaurire la batteria, la velocità media, localizzare con facilità i centri Askoll più vicini e così via. Interessante il dato che ci mette a conoscenza della CO2 non emessa usando lo scooter elettrico e quanto si è risparmiato non utilizzando del carburante normale. Secondo Askoll, tramite questo risparmio, lo scooter nel tempo si ripaga da solo.

La prova su strada

Abbiamo avuto la possibilità di testare il nuovo Askoll es3 Evolution tra il traffico di Milano e su strade provinciali che dalla città ci hanno portato nell'hinterland sud ovest. È chiaro che l'habitat naturale di questo scooter elettrico è proprio la città dove le manovre per muoversi nel traffico sono semplici da effettuare, visto anche un peso ridotto dello scooter e uno sterzo piuttosto agile nelle manovre. La velocità massima che è in grado di raggiungere l'es3 Evolution è di 66 Km/h (es2 Evolution arriva al massimo a 45 Km/h) più che sufficiente per affrontare anche i lunghi vialoni delle città. Di certo non si beneficia dello scatto ai semafori come con un qualsiasi scooter con motore termico, ma nel lungo il propulsore elettrico da 2.700 W consente di raggiungere velocemente una buona andatura. L'ammortizzatore (non regolabile) anteriore è forse un poco rigido, e pavé e buche si sentono abbastanza, facendo vibrare non poco il cupolino. Le cose potrebbero anche andare peggio con un passeggero a bordo. Molto meglio la sospensione idraulica sull'anteriore che non risente più di tanto delle asperità del terreno.

Il sistema frenante è stato pensato per i neofiti dei mezzi a due ruote con motore, e per questo motivo Askoll ha pensato di far attivare il sistema CBS tramite la leva sinistra che agisce al 75% sulla ruota 'anteriore e al 25% sulla ruota posteriore. Con la leva di destra si attiva il freno sul posteriore, anche se per arrivare a bloccare la ruota si deve tirarla a fondo, appunto per consentire a chi non è molto avvezzo con gli scooter di non “inchiodare” troppo facilmente.

Fuori dalla città si evidenziano i limiti dello scooter elettrico. Il cupolino non protegge a sufficienza e tutta l'aria arriva sul busto del pilota, soprattutto se questo è un po' alto. Nei sorpassi bisogna valutare bene la distanza con le auto che provengono in senso contrario, perché come detto, non si può aprire il gas più di tanto per velocizzare questa manovra. Diciamo che es3 Evolution è ottimo per chi si muove prevalentemente in città, e solo occasionalmente deve recarsi nell'immediato hinterland. L'autonomia dichiarata è di 96 km, ma più realisticamente si possono percorrere circa 70/75 km. Rimane in auge il sistema di ricarica che prevede la rimozione delle batterie per poterle ricaricare dove si vuole, mentre per chi ha un garage con una presa elettrica al suo interno può ricaricare lo scooter direttamente tramite il cavo in dotazione. La ricarica completa avviene in circa 3 ore.