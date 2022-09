Askoll Ngs3

Askoll è un'azienda veneta nata nel 1978 come produttrice di motori elettrici ed entrata nel mondo della mobilità sostenibile. Ngs sta per “New generation scooter” e rappresenta una famiglia di modelli creati in collaborazione con la Italdesign fondata da Giorgetto Giugiaro. Da poco rinnovato nel display (collegabile allo smartphone) e con ‘introduzione della retromarcia, l'Ngs3 è il più potente e consente una velocità massima non elevatissima (66 km/h) ma una buona autonomia in modalità Eco (87 km), offerta dai due pacchi batteria estraibili. Ad aumentare l’autonomia pensa il dispositivo di rigenerazione, che può agire in due modalità: recupero in frenata oppure in decelerazione, utile nei tratti extraurbani o in quelli più scorrevoli. Non manca poi la possibilità di connettere lo smartphone allo scooter tramite un’app dedicata. Le nuove ruote da 16” aiutano ad affrontare i disagi del manto stradale cittadino, mentre la frenata combinata Cbs consente di agire sulla leva sinistra ripartendo la forza frenante su entrambi i dischi. In città l'Ngs3 si fa apprezzare per l'agilità, lo spunto e la leggerezza. Le batterie estraibili da 2,8 kWah pesano 8,1 kg ciascuna e si ricaricano da qualsiasi presa elettrica direttamente dallo scooter oppure estraendole e collegandole all'apposito caricabatteria.



Potenza: 2,7 kW

Coppia: 130 Nm

Peso: 88 kg

Autonomia: 87 km

Velocità massima: 66 km/h

Prezzo: 4.800 euro



