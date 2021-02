Askoll NGS3 By Helmo , arriva lo scooter elettrico in tiratura limitata Solo 999 esemplari per l’edizione speciale con grafiche ideate dal designer Rodolfo Frascoli di Danilo Loda

Il 2021 per Askoll si apre con il lancio di un nuovo scooter elettrico, per la precisione il modello NGS3 By Helmo Milano, nato in collaborazione con la casa milanese di caschi. Le grafiche sono ideate dal designer Rodolfo Frascoli. E questa partnership si nota da subito per la targhetta posizionata accanto al cruscotto che identifica il numero di produzione. Infatti questa serie “By Helmo Milano” sarà prodotto in edizione limitata in 999 pezzi.

Lo scooter si basa su un motore a 2.700 W e coppia da 130Nm alla ruota. Il tutto alimentato da due pacchi di batterie agli ioni che insieme erogano 2.820 Wh per un'autonomia dichiarata di 96 Km. Askoll NGS3 By Helmo Milano è in grado di raggiungere i 66 Km/h e per questo modello l'azienda vicentina ha scelto il sistema di frenata combinata CBS con doppio freno a disco. La stabilità in marcia è garantita dagli pneumatici da 16 pollici a doppia mescola.

Due le versioni proposte, con impunture e logo Helmo Milano ricamato in rosso, oppure rossa con impunture e logo nero. Incluso nel prezzo è offerto anche un casco Helmo Milano Eos 4 Seasons in due colorazioni in tinta con lo scooter, che grazie alle particolari configurazioni può essere utilizzato tutto l'anno e adattato alle condizioni climatiche.

Lo scooter costa 4.500 al netto degli incentivi statali che si possono applicare (se c'è o meno rottamazione di un motociclo con motore termico euro 0/1/2/3) e dunque il prezzo finale può variare da 3mila a 3.700 euro.