Asml crolla ad Amsterdam per la revoca parziale delle licenze all'export verso la Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Asml arretra alla Borsa di Amsterdam dopo che il governo olandese ha revocato la licenza per la spedizione in Cina dei sistemi di litografia NXT:2050i e NXT:2100i. Il gruppo che costruisce macchine per la fabbricazione di chip ha affermato che la misura impatta su un piccolo numero di clienti nel Paese asiatico e non si aspetta che la revoca della licenza, così come le restrizioni Usa sull'export, abbiano un impatto materiale sull'outlook finanziario.

Nel corso di recenti incontri con rappresentanti del governo di Washington, Asml ha ottenuto chiarimenti circa l'obiettivo e l'impatto delle nuove restrizioni sulle esportazioni di alcuni tipi di macchine in Cina introdotte a metà ottobre.Secondo gli analisti di Equita comunque la notizia è da considerarsi negativa per il gruppo olandese in quanto il mercato cinese rappresenta oltre il 40% dei ricavi del terzo trimestre e circa il 20% del portafoglio ordini mentre le nuove restrizioni, per quanto limitate, dovrebbero comunque suggerire a Pechino di accelerare la propria indipendenza su questo tipo di tecnologie.