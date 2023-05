Asos giù a Londra, primi 6 mesi in rosso e stime su II semestre deludenti

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Si chiudono in rosso con vendite in calo i primi sei mesi dell'anno per il rivenditore di abbigliamento online britannico Asos, alle prese con un piano di ristrutturazione per dare una svolta al business. Il titolo a Londra accusa il colpo con un calo di oltre il 10%. Le vendite sono scese dell'8% nel semestre chiuso a febbraio e la perdita operativa si è ampliata a 272,5 milioni di sterline (344 mln di dollari). Il ceo Antonio Ramos Calamonte ha definito il contesto «molto sfidante». Deludenti le previsioni: Asos si aspetta per il secondo semestre un calo «low double-digit» delle vendite.

La perdita netta è stata di 214,5 milioni di sterline, rispetto a un utile di 12,1 milioni nella prima metà del 2022. Il gruppo, che aveva beneficiato dell'aumento degli acquisti online durante i lockdown dovuti alla pandemia, sta subendo un forte contraccolpo, con i consumatori che tornano in gran parte nei negozi e si allontanano dagli acquisti online, anche se questi ultimi rimangono più alti rispetto a prima della crisi sanitaria. Sul contesto commerciale pesano anche l'inflazione, che in particolare nel Regno Unito si aggira intorno al 10%, e la crisi del costo della vita. Asos ha implementato misure per limitare gli sconti e sostenere la sua redditività, ma, a breve termine, le vendite ne risentono, dice la società nel comunicato stampa.

«L'azienda ha identificato i segmenti in cui serve maggiore efficienza (...). Il gruppo è impegnato per raggiungere un modello più sostenibile, la priorità ora è la redditività rispetto alla crescita», ha commentato Richard Hunter, analista di Interactive Investor. «Intanto bisogna fare pulizia e questo ha un costo», con svalutazioni di magazzino e chiusure di uffici, che hanno un costo e contribuiscono alla perdita del semestre, aggiunge.