Aspettando la cedolare, arriva la deroga sui locali commerciali

La delega, comunque, parla in generale di «immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo». Includendo tra gli altri gli uffici (circa 168mila) e i fabbricati produttivi del gruppo catastale D (circa 207mila).

Una delle ipotesi più realistiche è applicare la cedolare solo ai nuovi contratti, come già accadde nel 2019. L’anno scorso le nuove locazioni non abitative registrate alle Entrate sono state oltre 320mila. In questa cifra, comunque, rientrano tutti i contratti, compresi quelli stipulati da persone non fisiche (società ed enti), quelli riguardanti pertinenze di abitazioni e quelli in cui l’inquilino non è un imprenditore o un professionista. Anche nella versione più generosa, dunque, il perimetro applicativo della nuova tassa piatta sarebbe stretto.

Deroga nelle aree alluvionate

In attesa di conoscere il destino della cedolare secca, c’è una novità già in vigore per i contratti non residenziali stipulati nelle zone di Emilia-Romagna, Marche e Toscana che dal maggio scorso sono state colpite dalle alluvioni.

Convertendo il decreto legge 61/2023, il Parlamento, con una norma proposta da Confedilizia, ha stabilito che sono regolate dal Codice civile – anziché dalla più restrittiva legge sull’equo canone, la 392/78 – «le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali». I contratti devono riguardare «immobili situati nel territorio della provincia in cui l’attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell’attività medesima».

A livello pratico, rifarsi agli articoli 1571 e seguenti del Codice civile vuol dire – ad esempio – poter stipulare un contratto di due anni (anziché il classico “6+6” o “9+9” per gli hotel), prevedendo meccanismi di disdetta, indennità di avviamento o rinnovo liberamente negoziati dalle parti. Una norma identica era già stata prevista dopo il terremoto che nel 2012 aveva interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.