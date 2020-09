ASPETTANDO LA MILANO FASHION WEEK Camminando per le vie del centro, nel quadrilatero della moda, la copertina di How to Spend it campeggia protagonista dei maxi schermi di Redazione

How to Spend it in piazza San Babila

Camminando per le vie del centro, nel quadrilatero della moda, la copertina di How to Spend it campeggia protagonista dei maxi schermi

2' di lettura

Il count down è cominciato. La prima fashion week al mondo post lockdown sta per iniziare. How to Spend it, da sempre legato al mondo della moda, ha scelto di essere al fianco dei suoi protagonisti, stilisti, artigiani, imprenditori, per sostenerli nel rilancio di un settore cruciale per l'economia del Paese. Più che mai in questo momento, l'intera filiera del Made in Italy è al centro dell'attenzione del magazine di lusso e lifestyle, con servizi fotografici, interviste, approfondimenti.

Non solo: How to Spend it e la sua nuova piattaforma cross mediale hanno scelto di accompagnare la “marcia di avvicinamento” alle sfilate animando, con i propri contenuti, i maxi schermi della città di Milano. In partnership con Urban Vision - media Company leader nel fundraising finalizzato alla tutela del patrimonio culturale e alla riqualificazione di aree urbane -, la copertina e alcuni servizi del magazine campeggiano nelle principali piazze del centro.

Una strategia che è in linea con la scelta di Camera Nazionale della Moda Italiana (la grande protagonista di questo numero) di proiettare in diretta streaming proprio sui digital walls le sfilate dell'atteso appuntamento autunnale, in programma dal 22 al 28 settembre 2020. A causa del Covid, quella di settembre sarà ancora un'edizione “mista” ovvero phygital (in parte fisica e in parte digital) e gli schermi Full Motion consentiranno di conoscere le novità e le tendenze passando per Piazza San Babila, Alzaia Naviglio Grande, Corso Garibaldi. Mentre i led Stop Motion saranno presenti in Corso Garibaldi, Corso Venezia, Largo Augusto, Via San Calimero, Via Vetra, Via De Amicis. In questo modo, Milano si riconferma cuore e capitale della moda.

Anche How to Spend it adotta una presenza phygital in città: sarà presente sui maxi schermi di Urban Vision (maxi affissioni digitali di due tipi: maxi wall in esclusiva di settore su tutto il circuito Fashion Week di Milano in 12 location per la durata della manifestazione a partire dal 16 settembre e per due settimane nelle zone centrali di Milano) e sarà distribuito fisicamente al pubblico delle sfilate in location.