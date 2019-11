Aspettando il Natale, i beauty calendari dell’Avvento Perché aspettare il 25 Dicembre per dare e ricevere regali? La gioia del Natale può essere anticipata e vissuta ogni giorno con i beauty calendari dell'Avvento<br/> di Annalisa Betti

2' di lettura

Non uno, ma ventiquattro regali. Non cioccolatini, ma cosmetici: makeup, minisize di trattamenti skincare, profumi. E qualche sorpresa straordinaria. Perfetti per provare tanti marchi diversi o un assortimento di prodotti di un unico brand. Leggete e scegliete il vostro calendario dell'avvento, oppure quelli da regalare alle amiche, alla mamma, al fidanzato.



Per la beauty addict

Giorgio Armani Beauty: finalmente il suo primo calendario, per scoprire i prodotti più iconici, tra cui Sì Eau de Parfum, Lip Maestro #400 e Eyes To Kill Mascara, ma anche gadget e spille da collezione.



Lancôme: nelle scatoline a forma di casette, un assortimento di maquillage, profumini e creme. Tutti in taglie piccole, ma generose.

Amazon Beauty: perfetto per scoprire nuovi brand e prodotti introvabili, un regalo ideale per l'amica curiosa.



Essence: carinissimo, ma low cost. Makeup (anche in formato originale) e accessori in scatoline singole che possono poi essere riutilizzate per contenere regali.



Sephora: un ricco assortimento in un pack perfetto per abbellire un angolo di casa.