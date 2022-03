Aspettando gli Oscar: pronostici e favoriti della notte più attesa dell'anno

Enrico Casarosa nella categoria miglior film d'animazione

Film d'animazione, costumi e miglior documentario Strada in salita per il regista genovese Enrico Casarosa nella categoria per il miglior film d'animazione: il suo «Luca» difficilmente raggiungerà la statuetta che sembra pronta per «Encanto», il nuovo “classico Disney” uscito lo scorso autunno.Sempre a proposito di italiani, molto difficile anche il successo di Massimo Cantini Parrini per i migliori costumi con «Cyrano»: la statuetta dovrebbe andare a «Crudelia» o a «Dune» che parte in seconda posizione.

Il bellissimo «Flee», candidato a ben tre Oscar, potrebbe essere la scelta giusta come miglior documentario, anche se dovrà vedersela con la forte concorrenza di «Summer of Soul».

Altri premi

Se per la miglior sceneggiatura non originale dovrebbe avere la meglio ancora una volta «Il potere del cane» (ma attenzione allo straordinario copione di «Drive My Car»), una bella sfida a due è quella per la statuetta come miglior sceneggiatura originale tra «Licorice Pizza» di Paul Thomas Anderson e «Belfast» di Kenneth Branagh: noi tifiamo caldamente per il primo.

Diversi Oscar tecnici potrebbero portarli a casa «Dune» di Denis Villeneuve (dal montaggio alla fotografia, passando per effetti speciali, sonoro e colonna sonora), mentre la statuetta come miglior canzone potrebbe andare a «No Time to Die» di Billie Eilish e Finneas O'Connell, già vincitrice del Golden Globe di categoria.