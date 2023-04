Aspettando il risiko, banche italiane verso 4,9 miliardi di utili

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Superata l’onda lunga della pandemia, assorbiti (almeno in parte) gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, schivato (al netto di eventuali turbolenze che potrebbero ancora arrivare dal caso First Republic) l’effetto della crisi del credito regionale americano e il terremoto Credit Suisse, le banche italiane si preparano ad affrontare la tornata delle prime trimestrali 2023 in un clima di ottimismo, tra attese di utili doppi rispetto allo scorso anno e la convinzione di poter fare ancora meglio...