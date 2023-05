Aspettando il visore di Apple ecco come sta cambiando il mercato della realtà virtuale (e mista)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apple sta per arrivare, quest'anno, nel mercato dei visori per la realtà virtuale e prova a rifare il colpo di mano con cui ha creato, di fatto, quello degli smartphone, dei tablet e degli smartwatch. Del visore Apple per ora si sa poco (non c'è una foto): assomiglia a un paio di occhiali da sci ed è dotato di una batteria esterna; è una “realtà mista”, che combina la realtà virtuale (immagini visibili solo nel visore) e la realtà aumentata (dove oggetti digitali sono sovrapposti alle immagini del mondo reale). Apple è alla ricerca di una “killer app” oltre ai videogame (che è la sola al momento per la VR); lavora così a un’esperienza di live chat simile a FaceTime.

Il costo previsto è di 3mila dollari: molto caro, insomma. L'annuncio è previsto a giugno per un lancio in autunno.

Il mercato attuale: gamers, ma non solo

Ad oggi il mercato è piuttosto variegato per hardware disponibile, ma in ogni caso il target di riferimento del VR è quello dei super appassionati di videogame (per la realtà aumentata tipo Hololens di Microsoft invece ci sono casi d'uso in sanità, aziende, esercito).

Per una scelta, un primo elemento da sapere è che ogni visore è un ecosistema a parte, con la sua libreria di giochi.

Probabilmente la scelta più comune sarà tra Playstation VR 2 e Meta Quest 2. Chi ha già una Playstation sarà forse orientato alla prima opzione, un modo comodo e accessibile per entrare nel mondo del VR.