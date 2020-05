Aspettare il superbonus o partire subito con i lavori in casa? Ecco come orientarsi tra gli sconti

4' di lettura

Il superbonus sui lavori in casa irrompe nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. Proprio mentre molti cantieri sono pronti a rimettersi in moto, chi ha in programma una ristrutturazione deve fare i conti con una variabile in più: la nuova detrazione del 110% inserita nel menu del decreto Rilancio che il Governo sta per varare.

Come regolarsi? Meglio aspettare o partire subito con i lavori? La nuova agevolazione non è ancora in vigore - e quindi non se ne conoscono i dettagli - ma molto si può già dire oggi.

Il catalogo degli sconti già in vigore

La nuova detrazione - che sarebbe applicabile alle spese sostenute dal prossimo 1° luglio - si inserisce in uno scenario in cui ci sono diversi altri bonus oggi operativi. E in cui 9,9 milioni di contribuenti usano già le detrazioni sul recupero edilizio (676 euro lo sconto medio annuo dall’Irpef) e 2,8 milioni l’ecobonus (605 euro di media).

Si parte quindi con il set di sconti definito dalla manovra 2020:

● l’ormai classico 50% sulle ristrutturazioni edilizie;

● il 36% dedicato a verde e giardini;

● lo sconto per mobili ed elettrodomestici - anche questo al 50%;

● le diverse declinazioni dell’ecobonus (dal 50% sulle finestre al 75% per le coibentazioni delle parti comuni che interessano almeno il 25% della superficie dell’edificio, passando per il 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione);

● il sismabonus dal 50 all’85% a seconda della riduzione del rischio sisimco e del fatto che si intervenga su un edificio singolo o su un condominio (la detrazione è massima, all’85%, se si migliora di due classi la sicurezza sismica delle parti comuni).

Il tutto seguito dalla grande novità di quest’anno: il bonus facciate, la detrazione del 90% pensata per la tinteggiatura, la pulitura o il rifacimento degli involucri edilizi, per immobili situati in zona urbanistica A e B (centri storici e centri urbani, di fatto, come definiti dal Dm Lavori pubblici 1444 del 1968).