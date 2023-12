Aspi, un cantiere da 21,5 miliardi per la rete dei prossimi 50 anni

L’impatto sull’ambiente

Nel prossimo futuro le autostrade saranno le infrastrutture che, come un secolo fa, dovranno accelerare il cambiamento tecnologico e indirizzarlo verso un percorso virtuoso, offrendo servizi sempre più efficienti (in termini di qualità del viaggio), moderni (e dunque più sicuri) e sostenibili (in termini di riduzione delle emissioni nocive), che agiscano da esempio per la più ampia mobilità su strada.

Si stima che il piano di potenziamento della rete di Autostrade per l’Italia comporterà sulle tratte interessate una riduzione del 20% circa delle emissioni climalteranti prodotte durante i fenomeni di forte congestione stradale, per un totale di circa 100mila tonnellate all’anno di CO2 risparmiata. Tra questi, rientrano interventi di importanza primaria per il Paese, tra cui la Gronda di Genova, il Passante di Bologna, l’ampliamento della A11 tra Firenze e Pistoia, l’ampliamento della A14 tra Bologna e la diramazione per Ravenna e quello della A13 tra Bologna e Ferrara. Da segnalare anche l’ampliamento alla quarta corsia della A1 nel tratto tra Milano Sud (barriera di Melegnano) e Lodi.

Inoltre, va aggiunto che la frequenza degli eventi climatici estremi pone tutte le infrastrutture, le autostrade in particolare, di fronte a nuovi problemi che non sono ancora recepiti da una strategia generale né dalle norme.

Il libro verde

Da questo scenario prende spunto il libro verde da oggi in distribuzione con Il Sole 24 Ore. Lo studio, ricco di analisi e ricerche, risultato del lavoro congiunto di primari operatori del settore, attori del sistema economico e del mondo accademico e della ricerca (Eni, Snam, Aspi, Cdp, Enea, Rse, Polimi, Cnr, Università Federico II e Unicampania) si pone l’obiettivo di contribuire al dibattito sulle decisioni da prendere e sugli investimenti da fare per accompagnare la transizione energetica e modernizzare le autostrade italiane. In sintesi, le conclusioni a cui giunge il libro sono tre: la rete autostradale assolve un ruolo non sostituibile; è necessario l’impegno congiunto degli operatori di settore per rinnovare la rete e sviluppare la filiera dei diversi vettori energetici a partire dalla complessa questione dei rifornimenti; le autostrade giocano un ruolo significativo nei processi di innovazione tecnologica e di decarbonizzazione.

Loading...