Aspi, il Governo apre a un’intesa Sul tavolo la vendita a Cdp e F2i

Il cuore dell’impero

Per capire in che misura, basta scorrere il portafoglio di Edizione. La holding sconta una concentrazione forte su settori che non possono prescindere dalla mobilità, oggi di fatto congelata.Il cuore dell’impero è nelle autostrade con Aspi e Abertis, ma anche negli aeroporti con Adr, nella ristorazione con Autogrill e nel retail con Benetton. Resta fuori, diventando in questo scenario l’asset più “pesante” nel portafoglio della holding, la spagnola Cellnex, attiva nel business delle torri che trae beneficio da una comunicazione a distanza sempre più centrale nell’era del Covid-19.

L’impatto della crisi sul sistema Edizione

I valori di Borsa forniscono qualche indicazione più precisa su quanto la crisi abbia ridimensionato il sistema Edizione. Atlantia, in particolare, già debole a causa dalla querelle in atto con il Governo sulla concessione Aspi, a causa della tragedia del Ponte Morandi, ha visto la capitalizzazione dimezzarsi dal 19 febbraio scorso: è passata da 18,7 miliardi a 10 miliardi (-49%). Arriva fino al 55% la correzione di Autogrill che ha visto il proprio valore scendere da 2,3 miliardi a 1 miliardo di euro. Ha invece tenuto la spagnola Cellnex dove il calo legato alla crisi pandemia è nell’ordine dell’11%: da 18,8 miliardi a 16,5 miliardi. In pratica oggi l’asset spagnolo, percepito un paio di anni fa come una diversificazione comunque marginale nell’impero di Edizione, rappresenta il perno del portafoglio della holding.

Ricapitolando, dall’avvio del lockdown il sistema della famiglia Benetton ha bruciato circa 10 miliardi di euro. Questo considerando solo gli asset quotati, perché meno evidenti sono le perdite di valore della stessa Abertis o del gruppo Benetton, in quanto fuori dal listino. Numeri che sul mercato hanno inevitabilmente sollevato un interrogativo: fino a che punto il sistema riuscirà ad assorbire la crisi?

In questo quadro, assai delicato, a Ponzano Veneto si sta cercando di procedere per priorità. E, senza dubbio, questa priorità, al pari del recente passato, è rappresentata da Atlantia e più in particolare da Aspi e in seconda battuta da Autogrill. Autostrade, in particolare, deve chiudere il bilancio entro il 28 aprile ma il quadro è assai complesso. Il Milleproroghe assegna di fatto alla società una valutazione vicina ai 7 miliardi mentre l’azienda ha debiti per 9,5 miliardi. Questi due valori, evidentemente, vanno riallineati e per farlo è necessario trovare un accordo sulla convenzione che tenga conto di diversi fattori: una valorizzazione congrua dell’asset, nell’ambito di un ridimensionamento delle tariffe e di un ambizioso piano di investimenti, fondamentale per il paese, a cui sommare una possibile penale da scontare per la tragedia del Ponte.